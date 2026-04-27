LG전자의 ‘통신 사각지대’ 없앤 車긴급호출시스템
2G∼5G통신망 폭넓게 지원
각국 차량 통신 규제 선제대응
LG전자는 23일 스웨덴 예테보리에서 열린 글로벌 차량 통신 연합체인 5GAA(5G Automotive Association) 제37차 총회에서 통신 사각지대를 최소화한 새로운 하이브리드 긴급호출시스템을 시연했다.
긴급호출시스템은 차량 사고 발생 시 가장 가까운 긴급 구조 센터로 사고 위치, 사고 발생 시간, 차량 정보 등을 전송하는 차량 내 비상통신 시스템이다. LG전자가 선보인 하이브리드 긴급호출시스템은 차량 통신장비(TCU)에 탑재돼 2G부터 5G 통신망까지 폭넓게 지원하는 것이 특징이다. 대용량 정보도 빠르게 송수신할 수 있는 4G·5G 통신망과 커버지역이 넓은 2G·3G 통신망의 장점을 고루 활용할 수 있다. 해당 시스템은 안정성 검증을 마친 뒤 올해부터 글로벌 주요 완성차에 공급되고 있다.
LG전자의 이 기술은 각국에 도입될 예정인 차세대 긴급호출시스템 규제에 선제적으로 대응하려는 취지가 담겼다. 유럽의 경우 내년부터 출시되는 자동차에 실시간 현장 영상 등 대용량 정보까지 더 빠르게 전송이 가능한 4G·5G 기반의 최신 긴급호출시스템(NG e-Call) 탑재가 의무화된다. 사우디아라비아와 중국도 내년부터 해당 규제를 도입하며, 2029년에는 아랍에미리트 등으로 확대될 예정이다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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