술 마신 다음 날 새벽 흉통·식은땀… ‘변이형 협심증’ 위험

[And 건강]

흡연·음주·스트레스·기온 변화에

관상동맥 수축 혈류 감소로 생겨

대부분 일시적 나타났다가 사라져

진단 어렵고 심하면 돌연사 위험

대부분 약물 복용으로 증상 조절 가능

변이형 협심증 진단을 위해 혈관 조영술을 하고 있는 장면. 혈관 내부에 특정 약물을 주입하고 혈관 수축이 일어나는지 확인하는 검사다. 부천세종병원 제공

“변이형 협심증, 알고 대응해야 합니다.”



50대 중반 M씨는 얼마 전 심장내과 전문의로부터 이런 말을 들었다. 올해 초 M씨는 술 마신 다음 날 새벽이나 아침에 가슴이 조이는 듯 아픈 증상이 반복돼 정밀 검사를 받았는데 이름도 생소한 ‘변이형 협심증’ 진단이 나왔다. 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥의 일시적 경련으로 생기는 협심증이다. 동맥경화로 혈관이 좁아지거나 막히면서 가슴 통증, 호흡 곤란을 겪는 일반적인 협심증과는 다르다. 일반 협심증은 오르막길을 오르거나 평소보다 심한 신체 활동을 할 때 주로 증상이 나타난다. 반면 변이형 협심증은 관상동맥이 일시적으로 수축해 혈류가 감소하면서 생긴다. 동맥경화와는 상관없고 흡연이나 음주, 스트레스, 수면 부족, 갑작스러운 기온 변화 등이 경련의 요인이다.



보건복지부 지정 심장 전문 기관인 부천세종병원 박하욱 심장내과 과장은 27일 “일반인에게는 다소 생소하지만 임상 현장에선 꾸준히 진단되는 질환이어서 관심을 갖고 예방 노력이 필요하다”고 지적했다. 가슴 통증이 대부분 일시적으로 나타났다가 사라져 진단이 어렵고, 심하면 심근경색이나 심각한 부정맥을 초래해 급사(돌연사)로 이어질 수 있어서다.



건강보험심사평가원 보건의료빅데이터 통계를 보면 이런 변이형 협심증 진료 환자는 최근 5년간 연간 7만명 안팎으로 매년 조금씩 증가 추세다. 2023년 기준 7만1940명 가운데 남성이 62.3%(4만4792명)로 여성보다 1.6배 많았다. 흡연이나 음주 같은 경련 유발 요인에 더 많이 노출되기 때문으로 풀이된다. 연령별로는 60대(29.8%), 50대(27.5%), 70대 이상(26.7%), 40대 이하 순(16%)으로 발생이 많았다. 비교적 젊은 층에서도 환자 비율이 꽤 되는 만큼 경각심을 가져야 할 것으로 보인다.



과거 서울성모병원이 발표한 대규모 임상연구 결과를 보면 국내 가슴 통증 환자 10명 중 2명(21.3%)이 변이형 협심증에 해당됐다. 이들 환자의 추적 관찰 중 심근경색 발생률은 3~10%, 심실성 부정맥·심정지 발생률은 1~13%로 보고된다.



변이형 협심증은 정서적 또는 신체적 스트레스가 매우 중요한 요인이다. 이 때문에 새벽 및 오전 신체 스트레스 호르몬이 많이 분비되는 시간대에 주로 증상이 나타난다. 사람의 신체는 통상 밤중에 부교감신경의 활동이 우세해 심박수, 혈압이 낮다. 반대로 새벽과 아침에는 교감신경계 활동이 증가하는데, 그로 인해 심박수와 혈압, 말초혈관 수축이 증가하며 관상동맥 수축 역시 늘게 된다. 수면 부족 등 생활습관 요인도 교심신경 활성화와 밀접한 연관이 있다. 수면 부족은 교감신경 과활성 및 혈관 내피 기능 저하를 초래해 혈관 과수축성을 높일 수 있다. 자다가 숨이 일시적으로 멎는 수면무호흡증 환자도 마찬가지로 변이형 협심증을 유의해야 한다. 박 과장은 “정서·신체적 스트레스는 모두 교감신경의 항진(활성화)과 염증 반응을 유발해 악영향을 준다”면서 “규칙적이고 충분한 양질의 수면이 매우 중요하고 스트레스의 적극적 관리가 필요하다”고 조언했다.



차가운 날씨나 심한 열대야 등 갑작스러운 기온 변화도 경련을 유발할 수 있다. 흡연, 향정신성 약물도 요인이며 특히 음주 후 알코올 분해 과정에서 나오는 물질들이 매우 강력한 경련을 유발하는 것으로 보고된다. 무엇보다 음주 다음 날 새벽 또는 오전에 흉통·식은땀 등 증상이 있다면 변이형 협심증을 의심해봐야 한다. 이런 유형의 협심증 진단을 위해선 혈관 내부에 수축 유발 약물(에르고노빈 등)을 투여하고 실제로 혈관 수축이 일어나는지 확인하는 검사가 필요하다.



변이형 협심증의 대부분은 약물 복용으로 증상 조절이 가능하다. 실제 적절한 약물치료는 90%가 넘는 효용성을 보인다. 하지만 혈관 수축 요인이 매우 다양하고 스트레스 정도가 개인마다 차이가 큰 만큼 약물로 잘 조절되던 환자여도 급격히 상태가 악화하는 경우가 종종 있다. 약물치료에 반응하지 않는 경우 교감신경 차단술이나 삽입형 심장박동기 치료를 고려한다. 정서적 스트레스 관리를 위한 정신건강의학과 상담이나 약물치료가 도움 되기도 한다.



박 과장은 “최근 극심한 스트레스를 겪으며 특징적인 변이형 협심증 흉통의 빈도가 늘고 강도가 세지고 있다”며 “특히 새벽 흉통으로 기상하게 되거나 식은땀, 전신 쇠약을 동반한 경우는 심기능 저하로 인한 저혈압을 보이는 상태이기 때문에 매우 주의해야 한다”고 지적했다. 그는 “이런 증상이 음주 이후 반복적으로 발생할 때도 아주 위험한 상태”라며 “흉통이 있다가 기절한 적 있는 환자 역시 조심해야 한다”고 덧붙였다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “변이형 협심증, 알고 대응해야 합니다.”50대 중반 M씨는 얼마 전 심장내과 전문의로부터 이런 말을 들었다. 올해 초 M씨는 술 마신 다음 날 새벽이나 아침에 가슴이 조이는 듯 아픈 증상이 반복돼 정밀 검사를 받았는데 이름도 생소한 ‘변이형 협심증’ 진단이 나왔다. 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥의 일시적 경련으로 생기는 협심증이다. 동맥경화로 혈관이 좁아지거나 막히면서 가슴 통증, 호흡 곤란을 겪는 일반적인 협심증과는 다르다. 일반 협심증은 오르막길을 오르거나 평소보다 심한 신체 활동을 할 때 주로 증상이 나타난다. 반면 변이형 협심증은 관상동맥이 일시적으로 수축해 혈류가 감소하면서 생긴다. 동맥경화와는 상관없고 흡연이나 음주, 스트레스, 수면 부족, 갑작스러운 기온 변화 등이 경련의 요인이다.보건복지부 지정 심장 전문 기관인 부천세종병원 박하욱 심장내과 과장은 27일 “일반인에게는 다소 생소하지만 임상 현장에선 꾸준히 진단되는 질환이어서 관심을 갖고 예방 노력이 필요하다”고 지적했다. 가슴 통증이 대부분 일시적으로 나타났다가 사라져 진단이 어렵고, 심하면 심근경색이나 심각한 부정맥을 초래해 급사(돌연사)로 이어질 수 있어서다.건강보험심사평가원 보건의료빅데이터 통계를 보면 이런 변이형 협심증 진료 환자는 최근 5년간 연간 7만명 안팎으로 매년 조금씩 증가 추세다. 2023년 기준 7만1940명 가운데 남성이 62.3%(4만4792명)로 여성보다 1.6배 많았다. 흡연이나 음주 같은 경련 유발 요인에 더 많이 노출되기 때문으로 풀이된다. 연령별로는 60대(29.8%), 50대(27.5%), 70대 이상(26.7%), 40대 이하 순(16%)으로 발생이 많았다. 비교적 젊은 층에서도 환자 비율이 꽤 되는 만큼 경각심을 가져야 할 것으로 보인다.과거 서울성모병원이 발표한 대규모 임상연구 결과를 보면 국내 가슴 통증 환자 10명 중 2명(21.3%)이 변이형 협심증에 해당됐다. 이들 환자의 추적 관찰 중 심근경색 발생률은 3~10%, 심실성 부정맥·심정지 발생률은 1~13%로 보고된다.변이형 협심증은 정서적 또는 신체적 스트레스가 매우 중요한 요인이다. 이 때문에 새벽 및 오전 신체 스트레스 호르몬이 많이 분비되는 시간대에 주로 증상이 나타난다. 사람의 신체는 통상 밤중에 부교감신경의 활동이 우세해 심박수, 혈압이 낮다. 반대로 새벽과 아침에는 교감신경계 활동이 증가하는데, 그로 인해 심박수와 혈압, 말초혈관 수축이 증가하며 관상동맥 수축 역시 늘게 된다. 수면 부족 등 생활습관 요인도 교심신경 활성화와 밀접한 연관이 있다. 수면 부족은 교감신경 과활성 및 혈관 내피 기능 저하를 초래해 혈관 과수축성을 높일 수 있다. 자다가 숨이 일시적으로 멎는 수면무호흡증 환자도 마찬가지로 변이형 협심증을 유의해야 한다. 박 과장은 “정서·신체적 스트레스는 모두 교감신경의 항진(활성화)과 염증 반응을 유발해 악영향을 준다”면서 “규칙적이고 충분한 양질의 수면이 매우 중요하고 스트레스의 적극적 관리가 필요하다”고 조언했다.차가운 날씨나 심한 열대야 등 갑작스러운 기온 변화도 경련을 유발할 수 있다. 흡연, 향정신성 약물도 요인이며 특히 음주 후 알코올 분해 과정에서 나오는 물질들이 매우 강력한 경련을 유발하는 것으로 보고된다. 무엇보다 음주 다음 날 새벽 또는 오전에 흉통·식은땀 등 증상이 있다면 변이형 협심증을 의심해봐야 한다. 이런 유형의 협심증 진단을 위해선 혈관 내부에 수축 유발 약물(에르고노빈 등)을 투여하고 실제로 혈관 수축이 일어나는지 확인하는 검사가 필요하다.변이형 협심증의 대부분은 약물 복용으로 증상 조절이 가능하다. 실제 적절한 약물치료는 90%가 넘는 효용성을 보인다. 하지만 혈관 수축 요인이 매우 다양하고 스트레스 정도가 개인마다 차이가 큰 만큼 약물로 잘 조절되던 환자여도 급격히 상태가 악화하는 경우가 종종 있다. 약물치료에 반응하지 않는 경우 교감신경 차단술이나 삽입형 심장박동기 치료를 고려한다. 정서적 스트레스 관리를 위한 정신건강의학과 상담이나 약물치료가 도움 되기도 한다.박 과장은 “최근 극심한 스트레스를 겪으며 특징적인 변이형 협심증 흉통의 빈도가 늘고 강도가 세지고 있다”며 “특히 새벽 흉통으로 기상하게 되거나 식은땀, 전신 쇠약을 동반한 경우는 심기능 저하로 인한 저혈압을 보이는 상태이기 때문에 매우 주의해야 한다”고 지적했다. 그는 “이런 증상이 음주 이후 반복적으로 발생할 때도 아주 위험한 상태”라며 “흉통이 있다가 기절한 적 있는 환자 역시 조심해야 한다”고 덧붙였다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지