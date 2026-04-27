배드민턴, 내년부터 15점제로

20년만에 21점제 아듀

초반부터 빠르고 박진감

경기스타일에 많은 변화



내년부터 배드민턴 국제대회에 15점제 경기가 새롭게 도입된다. 현행 21점제보다 공격적이고 빠른 운영이 필요할 것으로 예상돼 선수들의 경기 스타일에도 변화가 찾아올 전망이다.



세계배드민턴연맹(BWF)은 25일(현지시간) 덴마크 호르센스에서 열린 정기 총회에서 15점 3게임제 도입 안건이 최종 가결됐다고 밝혔다. BWF는 21점제를 도입한 2006년 이후 20년 만에 새로운 경기 방식을 채택했다. 15점 3게임제는 2027년 1월 4일부터 본격 시행한다.



기존보다 6점 줄어든 15점제의 도입으로 초반부터 득점을 노리는 공격적이면서도 박진감 넘치는 경기가 나올 것으로 BWF는 기대한다. 기본적인 경기 시간과 대회 일정 단축은 물론 시즌 중 선수들의 체력 안배, 부상 방지에도 도움을 줄 것으로 전망된다.



다만 수비력과 체력의 우위를 바탕으로 한 랠리 싸움을 즐기거나 경기 후반에 승부수를 띄우는 선수들에게는 다소 불리한 경기 시스템이 될 것이라는 우려도 뒤따른다. 초반에 점수 차가 벌어지면 경기를 뒤집을 기회가 줄어들 수 있다는 이유에서다.



쿤잉 파타마 리스와드트라쿨 BWF 회장은 “전통이 강한 스포츠에서 변화가 우려를 불러일으킬 수 있다는 점을 잘 안다. 이번 결정이 배드민턴의 본질을 바꾸지는 않는다”고 강조했다. 그는 “이번 변화는 세계 최고 선수들이 더 오랫동안 경쟁하고 배드민턴이 미래 스포츠로 거듭나기 위한 조치”라며 “기술과 전술, 신체적·정신적 요구, 스포츠의 드라마는 그대로 남아 있을 것”이라고 말했다. BWF는 15점제 정식 도입까지 남은 기간 동안 회원 및 이해관계자, 선수들의 의견을 지속적으로 반영해 시스템을 완성한다는 방침이다.



여자단식 세계랭킹 1위 안세영, 남자복식 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조 등 한국 선수들도 이 같은 점수 시스템 변화에 대비하고 있다. 특히 끈질긴 수비와 체력이 강점인 안세영은 올 시즌부터 하프 스매시, 원점프 스매시와 같은 공격 기술을 가미해 경기 운영에 변화를 주고 있다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 내년부터 배드민턴 국제대회에 15점제 경기가 새롭게 도입된다. 현행 21점제보다 공격적이고 빠른 운영이 필요할 것으로 예상돼 선수들의 경기 스타일에도 변화가 찾아올 전망이다.세계배드민턴연맹(BWF)은 25일(현지시간) 덴마크 호르센스에서 열린 정기 총회에서 15점 3게임제 도입 안건이 최종 가결됐다고 밝혔다. BWF는 21점제를 도입한 2006년 이후 20년 만에 새로운 경기 방식을 채택했다. 15점 3게임제는 2027년 1월 4일부터 본격 시행한다.기존보다 6점 줄어든 15점제의 도입으로 초반부터 득점을 노리는 공격적이면서도 박진감 넘치는 경기가 나올 것으로 BWF는 기대한다. 기본적인 경기 시간과 대회 일정 단축은 물론 시즌 중 선수들의 체력 안배, 부상 방지에도 도움을 줄 것으로 전망된다.다만 수비력과 체력의 우위를 바탕으로 한 랠리 싸움을 즐기거나 경기 후반에 승부수를 띄우는 선수들에게는 다소 불리한 경기 시스템이 될 것이라는 우려도 뒤따른다. 초반에 점수 차가 벌어지면 경기를 뒤집을 기회가 줄어들 수 있다는 이유에서다.쿤잉 파타마 리스와드트라쿨 BWF 회장은 “전통이 강한 스포츠에서 변화가 우려를 불러일으킬 수 있다는 점을 잘 안다. 이번 결정이 배드민턴의 본질을 바꾸지는 않는다”고 강조했다. 그는 “이번 변화는 세계 최고 선수들이 더 오랫동안 경쟁하고 배드민턴이 미래 스포츠로 거듭나기 위한 조치”라며 “기술과 전술, 신체적·정신적 요구, 스포츠의 드라마는 그대로 남아 있을 것”이라고 말했다. BWF는 15점제 정식 도입까지 남은 기간 동안 회원 및 이해관계자, 선수들의 의견을 지속적으로 반영해 시스템을 완성한다는 방침이다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영, 남자복식 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조 등 한국 선수들도 이 같은 점수 시스템 변화에 대비하고 있다. 특히 끈질긴 수비와 체력이 강점인 안세영은 올 시즌부터 하프 스매시, 원점프 스매시와 같은 공격 기술을 가미해 경기 운영에 변화를 주고 있다.박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지