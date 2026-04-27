SKT ‘AI 데이터센터’ 베트남 시장 선점한다
1.5GW 규모 LNG 발전과 연계 등
에너지·통신·AI ‘풀스택’ 전략 ‘공략’
SK텔레콤이 국내에서 축적한 인공지능(AI) 데이터센터 역량을 앞세워 베트남 시장 공략에 나섰다. 통신 인프라에 에너지와 AI 서비스를 합한 ‘풀스택 AI’ 경쟁력으로 현지 시장을 선점하고, 나아가 동남아시아 시장 주도권을 확보하겠다는 전략이다.
26일 업계에 따르면 SK텔레콤은 지난 23일(현지시간) 베트남 하노이에서 열린 ‘한·베트남 비즈니스 포럼’에서 SK이노베이션, 베트남 응에안성 정부·국가혁신센터(NIC)와 ‘AI 데이터센터 구축 및 생태계 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. SK이노베이션이 추진 중인 1.5기가와트(GW) 규모 ‘뀐랍 LNG 발전 프로젝트’와 연계해 안정적인 전력을 확보하고, 이를 기반으로 AI 데이터센터를 구축하는 내용이다. SK텔레콤은 단순 인프라 구축 차원을 넘어, NIC와 협력해 현지 AI 산업 육성을 위한 정책 수립부터 파트너 발굴까지 생태계 전반을 아우르는 협력 체계를 만들기로 했다.
이는 한국에서 검증된 기술력을 해외로 넓히려는 전략의 일환이다. SK텔레콤은 가산 데이터센터를 통해 GPU 구독형 서비스(GPUaaS)를 상용화한 데 이어 엔비디아 B200 기반의 소버린 GPU 클러스터 ‘해인’을 구축했다. 현재는 울산에 100메가와트(㎿) 규모 하이퍼스케일급 AI 전용 데이터센터를 짓고 있다.
SK텔레콤은 베트남을 교두보 삼아 말레이시아와 싱가포르 등 동남아시아 전역으로 AI 거점을 확대하는 방안을 검토 중이다. 정재헌 SK텔레콤 최고경영자는 “AI 데이터센터는 산업 성장의 핵심 인프라”라며 “구축·운영 역량을 바탕으로 현지에 최적화된 협력 모델을 구체화하겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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