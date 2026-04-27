마이클 잭슨·비발디·피카소… 예술가 영화 봇물
잭슨 생애 다룬 ‘마이클’ 최고 화제작
‘비발디와 나’·다큐 ‘피카소…’ 등 출격
창작의 고통과 환희가 스크린 위에서 다시 숨 쉰다. 최근 극장가에서는 거장들의 예술적 정점과 그 이면의 고뇌까지 입체적으로 빚어낸 작품들이 관객을 찾고 있다.
가장 뜨거운 화제작은 단연 ‘팝의 황제’ 마이클 잭슨의 삶을 그린 영화 ‘마이클’(포스터)이다. 북미 개봉 첫날인 지난 24일(현지시간) ‘마이클’은 3950만 달러(약 584억원)의 수익을 거두며 박스오피스 1위에 올랐다. 마이클 잭슨의 실제 조카인 가수 자파르 잭슨이 주연을 맡고 ‘보헤미안 랩소디’ 제작진이 참여한 영화다.
다음 달 13일 국내 개봉을 앞두고 분위기도 달아오르고 있다. 최근 공식 OST가 발매됐고 ‘서울스프링페스티벌 2026’ 내 팝업존 운영 등 프로모션이 이어지고 있다.
앞서 밴드 퀸의 공연 실황을 담은 ‘퀸 락 몬트리올’이 지난주 개봉해 상영 중이다.
클래식과 미술 거장들의 서사도 이어진다. 오는 29일 개봉하는 ‘비발디와 나’는 거장 비발디와 천재 소녀 체칠리아의 교감을 통해 명곡 ‘사계’의 탄생 비화를 드라마틱하게 그린다. 이탈리아 작가 티치아노 스카르파의 소설 ‘어머니 왜 나를 버렸나요’를 원작으로 하는 이 작품은 역사적 사실에 상상력을 더했다.
같은 날 공개되는 다큐멘터리 ‘피카소, 파리에서의 반란’은 1901년 파리에 정착한 청년 피카소가 가난한 이민자 시절을 거쳐 예술가로 자리 잡기까지의 여정을 작품과 일상을 교차하며 보여준다.
독일 거장 빔 벤더스의 다큐멘터리 2편도 주목된다. 현대 미술가 안젤름 키퍼의 작업 세계를 2년간 기록한 신작 ‘안젤름’이 다음 달 개봉하며, 무용가 피나 바우슈를 담은 ‘피나’도 개봉 15주년을 맞아 다음 달 6일 재개봉된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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