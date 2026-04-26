광주 1인 가구 23만2000명… 4년 새 20%↑
월평균 카드 지출액 약 95만원 “자치구별 맞춤형 서비스 운영”
광주 지역 1인 가구가 4년 새 20%가량 급증한 것으로 나타났다.
광주시가 26일 발표한 ‘광주광역시 1인 가구 실태보고서’에 따르면 2020년 대비 2024년 1인 가구는 19만3000명에서 23만2000명으로 19.7% 늘었다.
지역별로는 북구 임동이 재개발 영향으로 전체 인구와 1인 가구 모두 증가했다. 1인 가구는 북구 용봉동이 가장 많았다. 비율은 동구 서남동이 가장 높았다.
1인 가구의 63.8%가 연 소득 ‘2000만~4000만원’ 구간에 분포한 것으로 조사됐다. 대출이 없는 가구는 63.4%였다. 소비 현황에서는 1인당 월평균 카드 지출액은 약 95만원이었다. 온라인 소매(26.6%), 종합 소매(12.2%), 음식점업(11.0%) 순으로 비중이 높았다.
광주시는 이 같은 분석결과를 바탕으로 1인 가구 맞춤형 정책 ‘혼자서도 가치있는 광주생활(솔로투게더)’ 사업을 추진하고 있다. 동구 ‘잇:온(ON)컬처 키친’, 서구 ‘세상 밖으로 1.5보, 서로를 잇는 1.5가구’, 남구 ‘1인가구 성장·연결·동행 날아올라’, 북구 ‘중장년 1인가구 싱글업!’, 광산구 ‘마음·관계·생활·회복 패키지’ ‘아재들의 취향잇다’ 등 자치구별 가족센터를 통해 1인 가구를 위한 맞춤형 서비스를 연중 운영하고 있다.
박혜미 광주시 데이터정보화담당관은 “이번 분석은 1인 가구만의 실질적인 생활패턴과 소비형태를 도출했다는 점에서 의미가 크다”며 “도출된 지표들을 향후 광주시 1인 가구 정책 추진 및 1인 가구 맞춤서비스 개발을 위한 기초자료로 다양하게 활용할 계획”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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