‘평양 무인기 의혹’ 윤석열 1심 징역 30년·김용현 25년 구형
특검 “권력 독점 위한 반국민적 범죄”
尹, 지시 부인… 되레 “적절한 작전”
‘평양 무인기 작전’을 지시한 혐의를 받는 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관에게 내란특검이 각각 징역 30년과 25년을 구형했다. 특검은 이들이 “권력 독점을 목표로 반국가·반국민적 범죄를 저질렀다”고 질책하며 엄벌이 불가피하다고 강조했다. 윤 전 대통령은 지시 사실을 부인하면서 오히려 “특검 측 설명을 들어보니 아주 적절한 작전”이라고 밝혔다.
특검은 24일 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽) 심리로 열린 윤 전 대통령 등의 일반이적 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 1심 결심공판에서 이같이 구형했다. 특검은 “국민의 생명과 안전을 책임지는 국군통수권자와 국방부 장관, 방첩사령관이 비상계엄을 수단으로 권력을 독점·유지하기 위해, 한반도에 전시 상황을 작출하려 한 반국가 반국민적 범죄를 저질렀다”며 “피고인들의 범행으로 대한민국의 군사상 이익이 심히 저해된 점, 피고인들이 수사 및 재판에 임하는 태도 등을 고려했다”고 밝혔다.
윤 전 대통령은 이날 한 시간 가까이 이어진 최후진술에서 작전을 사전에 지시하시도, 사후에 승인하지도 않았다며 무죄를 주장했다. 이어 ‘재판 과정에서 작전의 구체적인 내용을 처음 알게 됐는데 국민과 국가를 북한의 도발·위협으로부터 지키기 위한 정당한 작전이라고 생각이 들었다’는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 김 전 장관 역시 혐의를 부인했다.
윤 전 대통령과 김 전 장관은 여인형 전 국군방첩사령관과 함께 남북한 사이 군사적 긴장 상황을 조성해 계엄 선포의 명분으로 삼을 목적으로 2024년 10월쯤 평양에 10여차례 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 특검은 작전으로 인해 실제로 남북 간 군사적 긴장이 고조됐고, 투입된 무인기가 북한 지역에 추락해 작전·전력 관련 군사기밀이 유출되는 등 군사상 이익이 저해됐다며 지난해 11월 이들을 재판에 넘겼다. 일반이적 혐의는 외환죄와 달리 적과의 공모 여부와 무관하게 대한민국의 군사상 이익을 해치거나 적국에 군사상 이익을 공여하는 것만으로도 성립한다. 1심 선고는 오는 6월 21일 나온다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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