張 “거취 고민” 2시간여 만에 “지선 후 평가받겠다”
‘사퇴 시사’ 해석 확산에 광속 진화
장동혁 국민의힘 대표는 24일 당 안팎에서 제기되는 사퇴 요구에 대해 “최선을 다해 지방선거를 마무리하고 당당하게 평가받겠다”고 밝혔다. 앞서 같은 날 열린 기자간담회에서는 “고민하겠다”는 입장을 밝혔는데, 이같은 발언이 당 안팎에서 ‘사퇴를 고심하고 있다’는 취지로 받아들여 지자 서둘러 진화에 나선 것이다.
장 대표는 국회에서 열린 기자간담회에 ‘당 지지율이 15%로 창당 이래 최저치를 기록했다’는 지적에 대해 “지지율이 낮은 이유 중 하나는 우리 내부 여러 갈등으로 인해 힘을 하나로 모으지 못하고 있는 것”이라고 말했다. 이어 “당 지지율과 관련해 제 거취에 대한 이야기가 있는데, 지선 40일을 앞둔 시점에 물러나는 것이 당대표로서 책임을 다하는 것인지 그것이 진정 승리에 도움이 되는 것인지 여러 고민을 하겠다”고 밝혔다.
지선 전 사퇴는 부적절하다는 입장을 에둘러 언급한 것이었으나, 친한(친한동훈)계 등에선 사퇴를 시사한 것이라는 해석이 나왔다. 배현진 의원은 기자들과 만나 “이제까지 장 대표 태도에 비춰보면 사퇴할 수도 있다는 의지를 내비친 것 같다. 대단히 전향적인 입장 변화”라며 사실상 ‘사퇴 결단’으로 규정했다.
이에 장 대표는 ‘거취 고민’ 발언 후 약 2시간 30분 만에 페이스북에 “최선을 다해 지선을 마무리하고 당당하게 평가받겠다”며 사퇴 불가 의사를 확고히했다. 그는 “당대표가 된 이후 지선 승리를 위해 달려왔다. 상황이 좋지 않다고 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라며 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다”라고 강조했다.
절윤(윤석열 절연) 논란, 공천 잡음에 이어 최근 방미를 둘러싼 비판까지 제기되면서 장 대표의 리더십은 위기에 봉착했고, 당내에선 장 대표 거취를 둘러싼 격론이 일고 있다. 주호영 의원, 김진태 강원도지사 후보 등이 2선 후퇴를 요구한 데 이어 오세훈 서울시장도 “자숙이나 결단이 필요한 시점”이라고 압박했다. 그러나 당권파 원외 당협위원장 28명은 성명을 내고 “과반 이상 당원의 지지를 받는 당대표를 배제하고 독자 선대위로 선거를 승리할 수 있는가”라며 “(사퇴 요구는) 선거를 망치려는 해당 행위”라고 반발했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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