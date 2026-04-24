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張 “거취 고민” 2시간여 만에 “지선 후 평가받겠다”

입력:2026-04-24 18:37
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‘사퇴 시사’ 해석 확산에 광속 진화

국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회에서 브리핑을 열고 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안의 내용과 현안 관련 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 24일 당 안팎에서 제기되는 사퇴 요구에 대해 “최선을 다해 지방선거를 마무리하고 당당하게 평가받겠다”고 밝혔다. 앞서 같은 날 열린 기자간담회에서는 “고민하겠다”는 입장을 밝혔는데, 이같은 발언이 당 안팎에서 ‘사퇴를 고심하고 있다’는 취지로 받아들여 지자 서둘러 진화에 나선 것이다.

장 대표는 국회에서 열린 기자간담회에 ‘당 지지율이 15%로 창당 이래 최저치를 기록했다’는 지적에 대해 “지지율이 낮은 이유 중 하나는 우리 내부 여러 갈등으로 인해 힘을 하나로 모으지 못하고 있는 것”이라고 말했다. 이어 “당 지지율과 관련해 제 거취에 대한 이야기가 있는데, 지선 40일을 앞둔 시점에 물러나는 것이 당대표로서 책임을 다하는 것인지 그것이 진정 승리에 도움이 되는 것인지 여러 고민을 하겠다”고 밝혔다.

지선 전 사퇴는 부적절하다는 입장을 에둘러 언급한 것이었으나, 친한(친한동훈)계 등에선 사퇴를 시사한 것이라는 해석이 나왔다. 배현진 의원은 기자들과 만나 “이제까지 장 대표 태도에 비춰보면 사퇴할 수도 있다는 의지를 내비친 것 같다. 대단히 전향적인 입장 변화”라며 사실상 ‘사퇴 결단’으로 규정했다.

이에 장 대표는 ‘거취 고민’ 발언 후 약 2시간 30분 만에 페이스북에 “최선을 다해 지선을 마무리하고 당당하게 평가받겠다”며 사퇴 불가 의사를 확고히했다. 그는 “당대표가 된 이후 지선 승리를 위해 달려왔다. 상황이 좋지 않다고 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라며 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다”라고 강조했다.

절윤(윤석열 절연) 논란, 공천 잡음에 이어 최근 방미를 둘러싼 비판까지 제기되면서 장 대표의 리더십은 위기에 봉착했고, 당내에선 장 대표 거취를 둘러싼 격론이 일고 있다. 주호영 의원, 김진태 강원도지사 후보 등이 2선 후퇴를 요구한 데 이어 오세훈 서울시장도 “자숙이나 결단이 필요한 시점”이라고 압박했다. 그러나 당권파 원외 당협위원장 28명은 성명을 내고 “과반 이상 당원의 지지를 받는 당대표를 배제하고 독자 선대위로 선거를 승리할 수 있는가”라며 “(사퇴 요구는) 선거를 망치려는 해당 행위”라고 반발했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

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