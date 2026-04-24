이란 기뢰 부설에 美 항모 추가 맞불… 더 격해진 주도권 경쟁
트럼프 “기뢰 설치 선박 격침” 분노
호르무즈 해협 완전 봉쇄 초강수
이란, 내분설에 “모두 혁명가” 반박
미국과 이란의 호르무즈 해협을 둘러싼 주도권 경쟁이 격화하고 있다. 미국이 분열된 이란 측에 통일된 안 마련을 요구하며 무기한 휴전을 선언한 지 이틀도 채 되지 않아 양국은 군사적 압박 수위를 끌어올렸다.
미 인터넷 매체 악시오스는 23일(현지 시간) 당국자를 인용해 이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 이번 주 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다고 보도했다. 이는 전쟁 발발 이후 두 번째다. 미군은 해당 움직임을 사전에 감지해 추적했으며, 이를 도널드 트럼프 대통령에게 보고한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 해협 내 기뢰 설치 선박에 대한 격침 지시를 내렸다고 밝히며 “아무리 작은 배라도, 즉시 격침시키겠다”고 강조했다. 약 30분 뒤엔 “미 해군에 의해 해협은 완전히 통제되고 있다”고 덧붙였다.
미군은 이날 중동 지역에 세 번째 항공모함을 투입했다. 미 중부사령부는 엑스(옛 트위터)에 “니미츠급 항공모함 조지 H.W. 부시호가 23일 중부사령부 책임구역인 인도양에서 항해하고 있다”고 밝혔다. 이미 전개된 에이브러햄 링컨호, 제럴드 R. 포드호를 포함하면 총 3척의 항모 전력이 집결하는 것이다.
이란 역시 해협 통제 강화에 나섰다. 알자지라와 AP통신 등은 전날 이란에 나포된 선박이 이스라엘과 연관된 ‘MSC 프란체스카호’와 허가를 받지 않은 ‘에파미논다스호’라고 전했다. 이란 국영 TV가 공개한 영상 속 고속공격정에 대해 외신들은 해협의 새로운 위협이라고 진단했다. 로이터통신은 “고속공격정은 이란 해군 비대칭 전력의 핵심이며, 민간 해운 업계가 이런 위협에 충분히 대비돼 있지 않다”는 해양 안보 전문가의 분석을 소개했다. 앞서 IRGC와 연계된 타스님통신은 호르무즈 해협 해저를 지나는 국제 인터넷 케이블 인프라를 언급하며 해당 시설 역시 잠재적 공격 대상이 될 수 있음을 시사했다.
트럼프 대통령은 연일 이란의 내부 분열을 언급하며 무기한 휴전의 정당성을 주장하고 있지만, 이란 지도부는 공통된 목소리로 반박하고 있다. 이란 국영 IRNA는 최고지도자 모즈타바 하메네이가 “이란 국민 사이에 형성된 놀라운 단결로 인해 적 내부에 균열이 생겼다”는 성명을 발표했다고 보도했다. 마수드 페제시키안 대통령도 엑스에 “이란에는 강경파와 온건파의 구분이 없이 모두 이란인이자 혁명가”라고 썼다. 아바스 아라그치 외무장관 또한 “전장과 외교는 하나의 전쟁 안에서 완벽하게 조율된 두 개의 전선”이라며 “이란 국민은 어느 때보다 강력하게 뭉쳤다”고 강조했다. 다만 이 메시지가 실제 내부 결속을 뜻하는 것인지, 아니면 잇단 공습으로 수뇌부 공백 우려에 대응하기 위한 것인지를 두고는 해석이 분분하다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사