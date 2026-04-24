靑 “한·미간 인식차 정상 협력 돌아가야”

정동영 발언·쿠팡 불협 수습 나서



위성락 “정 오픈소스 정보라는데

美는 자신들이 준 내용이라 생각”

위성락 국가안보실장이 23일 베트남 하노이 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 국빈방문에 관한 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

청와대가 최근 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 우라늄 농축시설’ 발언 논란과 관련해 “미국과 지속적으로 소통하고 있다”며 “정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다”고 밝혔다. 청와대가 한·미간에 이상기류가 있다는 점을 전제로 한 발언으로 풀이된다.



위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 베트남 하노이에 마련된 프레스센터 브리핑에서 “정 장관이 직접 소통을 한 경우도 있고, 외교 채널과 저도 미국과 지금의 입장으로 소통하고 있다”며 이같이 말했다.



위 실장은 “대통령께서 X(엑스)에 올리신 입장이 정부의 입장이며, 그 핵심은 미국으로부터 정보 교류 받은 것을 유출한 것은 아니라는 것”이라며 “정 장관의 직접적인 설명에 따르면 (정 장관 발언이) 미국이 우리에게 공유한 정보에 기초한 것이 아니기 때문에, 미국이 공유한 정보를 유출했다고 보지 않는 것이라는 (정부의) 입장”이라고 설명했다.



위 실장은 “(한·미 간) 약간의 인식 차”라며 “발언을 한 정 장관은 미국에서 온 정보와는 무관하게 다른 오픈 소스에서 취득한 것을 얘기했을 뿐이라는 것이고, 미국은 자기들이 준 정보가 흘러간 것이라고 생각을 하는 것 같은데, 상황을 명확히 하고 앞으로 나갈 길을 정리해 단기간에 수습하려 한다”고 강조했다.



다만, 위 실장은 “원래 그것은 비밀이고, 그걸 한국과 공유해서 한·미 간에 연합 비밀이 되었을 것”이라며 “그러나 정 장관이 언급한 것이 이 연합 비밀을 듣고 그에 의해 (발언)했다면 큰 문제가 될 수 있겠지만, 정 장관은 일관되게 본인은 그런 정보를 브리핑받은 적이 없다고 한다”고 덧붙였다.



이어 “(한·미 간) 정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각하고, 그런 방향에서 미국과 협의를 진행하고 있다”고 말했다.



위 실장은 쿠팡과 관련한 일련의 상황이 한·미 간 안보협상에 영향을 미치고 있다는 점도 언급했다. 위 실장은 “쿠팡 문제가 한·미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실”이라며 “정부는 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고, 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 많은 논의를 하고 있다”고 설명했다.



전시작전통제권 전환에 대한 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 “정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다”는 발언에 대해 위 실장은 “저희가 이것(전작권 전환)을 추진하는 것이 어떤 정치적 편의주의는 아니다”라고 정면 반박했다.



위 실장은 “전작권 전환 문제는 오래된 현안이고, 지금까지 조건을 맞추려는 노력을 10여년간 해왔고 많은 부분에서 진전이 이뤄져 있기 때문에 이것을 정치적 편의주의라고 보기는 어렵다”면서 “지금 정부는 가급적 단기간 내에 (전작권) 전환을 완료하겠다는 것이고 그런 방향으로 양측 간 협의가 진행 중”이라고 말했다. 청와대가 이 대통령 순방 도중 브리핑을 자처해 한·미 간 현안을 설명한 것은 이례적이었다는 평가다.



하노이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대가 최근 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 우라늄 농축시설’ 발언 논란과 관련해 “미국과 지속적으로 소통하고 있다”며 “정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다”고 밝혔다. 청와대가 한·미간에 이상기류가 있다는 점을 전제로 한 발언으로 풀이된다.위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 베트남 하노이에 마련된 프레스센터 브리핑에서 “정 장관이 직접 소통을 한 경우도 있고, 외교 채널과 저도 미국과 지금의 입장으로 소통하고 있다”며 이같이 말했다.위 실장은 “대통령께서 X(엑스)에 올리신 입장이 정부의 입장이며, 그 핵심은 미국으로부터 정보 교류 받은 것을 유출한 것은 아니라는 것”이라며 “정 장관의 직접적인 설명에 따르면 (정 장관 발언이) 미국이 우리에게 공유한 정보에 기초한 것이 아니기 때문에, 미국이 공유한 정보를 유출했다고 보지 않는 것이라는 (정부의) 입장”이라고 설명했다.위 실장은 “(한·미 간) 약간의 인식 차”라며 “발언을 한 정 장관은 미국에서 온 정보와는 무관하게 다른 오픈 소스에서 취득한 것을 얘기했을 뿐이라는 것이고, 미국은 자기들이 준 정보가 흘러간 것이라고 생각을 하는 것 같은데, 상황을 명확히 하고 앞으로 나갈 길을 정리해 단기간에 수습하려 한다”고 강조했다.다만, 위 실장은 “원래 그것은 비밀이고, 그걸 한국과 공유해서 한·미 간에 연합 비밀이 되었을 것”이라며 “그러나 정 장관이 언급한 것이 이 연합 비밀을 듣고 그에 의해 (발언)했다면 큰 문제가 될 수 있겠지만, 정 장관은 일관되게 본인은 그런 정보를 브리핑받은 적이 없다고 한다”고 덧붙였다.이어 “(한·미 간) 정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각하고, 그런 방향에서 미국과 협의를 진행하고 있다”고 말했다.위 실장은 쿠팡과 관련한 일련의 상황이 한·미 간 안보협상에 영향을 미치고 있다는 점도 언급했다. 위 실장은 “쿠팡 문제가 한·미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실”이라며 “정부는 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고, 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 많은 논의를 하고 있다”고 설명했다.전시작전통제권 전환에 대한 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 “정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다”는 발언에 대해 위 실장은 “저희가 이것(전작권 전환)을 추진하는 것이 어떤 정치적 편의주의는 아니다”라고 정면 반박했다.위 실장은 “전작권 전환 문제는 오래된 현안이고, 지금까지 조건을 맞추려는 노력을 10여년간 해왔고 많은 부분에서 진전이 이뤄져 있기 때문에 이것을 정치적 편의주의라고 보기는 어렵다”면서 “지금 정부는 가급적 단기간 내에 (전작권) 전환을 완료하겠다는 것이고 그런 방향으로 양측 간 협의가 진행 중”이라고 말했다. 청와대가 이 대통령 순방 도중 브리핑을 자처해 한·미 간 현안을 설명한 것은 이례적이었다는 평가다.하노이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지