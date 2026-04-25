‘호르무즈 개방’ 국제회의 44개국 집결… 英 “전투기 투입” 제안
참여국, 무력 강제 개방에 회의적
韓, 각국 입장 확인하며 ‘신중모드’
호르무즈 해협의 항행 유지 방안을 논의하기 위한 영국·프랑스 주도의 국제 군사 회의가 23일(현지시간) 영국 런던에서 열렸다. 우리 군도 회의에 참여했지만, 영국이 전투기 투입을 제안하는 등 구체적 방안을 제시한 것과 달리 각국 입장을 확인하며 신중한 태도를 유지했다.
합동참모본부는 현지에 파견된 우리 군 실무자급 인사들이 영국 런던 북부 노스우드 영국군 상설합동본부에서 이틀간 열린 군사회의에 참석했다고 24일 밝혔다. 44개국이 참여한 이번 회의에서는 호르무즈 해협 통항 지원을 위한 다국적 임무의 구체적 실행 방안이 논의됐다. 기뢰 제거와 상선 보호, 항행 안전 확보 등 방어적 성격의 임무 범위와 작전 개념 등에 대한 의견이 오갔다.
영국은 이 자리에서 공군 타이푼 전투기를 해협 상공 순찰에 투입할 것을 제안했다. 영국 타이푼 전투기 8대는 현재 카타르에 배치돼 있으며, 일부는 중동 협력국 방공 임무에 투입된 상태다. 또 기뢰 제거용 드론과 전문 잠수사도 파견하겠다고 밝혔다. 다만 참여국들은 무력으로 해협을 강제 개방하는 방안에는 선을 긋고 있다. 종전이나 지속 가능한 휴전이 이뤄진 이후에야 임무에 참여하겠다는 입장이다. 존 힐리 영국 국방장관은 “방어적 성격의 다국적 임무는 교전 종료 후 상업 해운의 신뢰를 높이고, 필요시 기뢰를 제거하며 선박을 보호할 것”이라고 설명했다.
우리 군은 별도의 입장이나 구체적 기여 방안은 제시하지 않았다. 대신 방어적 성격의 임무 필요성에 공감하며 논의를 지켜봤다. 다국적 임무의 구체적 성격, 역할 분담이 명확해질 때까지 군사적 개입은 유보한 채 정보 수집에 집중하는 단계로 풀이된다. 합참 관계자는 “국제사회의 주요 관심사를 파악하는 차원에서 참석했으며 별도의 입장이나 의견은 제시하지는 않았다”며 “구체적 군사 행동이나 작전 계획을 논의하는 단계는 아니다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “영국과 프랑스가 주로 적극적인 입장을 제시했고, 일부 걸프 국가들이 이에 동조했다”며 “한국을 포함한 다른 국가들은 대체로 신중한 태도를 보였다”고 전했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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