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[포토] 아오자이 입은 김 여사

입력:2026-04-23 22:01
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김혜경 여사가 또럼 베트남 공산당 서기장 부인인 응오프엉리 여사가 선물한 아오자이를 착용하고 있다. 연합뉴스

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