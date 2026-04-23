정근식, 서울교육감 진보 단일후보 확정
보수 후보와 1대 1 맞대결은 미지수
유은혜, 경기교육감 단일화 이의신청
오는 6월 3일 서울시교육감 선거 진보진영 단일 후보가 정근식(사진) 현 서울교육감으로 확정됐다.
서울시교육감 진보 진영 단일화 기구인 ‘2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)’는 23일 시민참여단 1차 투표 결과 정 후보를 최종 단일 후보로 선정했다고 밝혔다. 1차 투표는 시민참여단 100% 방식으로 22~23일 진행됐다. 2만8516명이 참여했으며 1만7599명이 표를 행사해 투표율은 61.6%다. 과반 득표자가 없을 경우 오는 27~28일 결선 투표를 하는 방식이었다. 하지만 정 후보는 1차 투표에서 과반을 득표해 본선행 티켓을 거머쥐었다. 추진위는 각 후보의 득표율은 공개하지 않았다.
정 후보는 입장문에서 “이번 선택은 한 사람을 향한 지지가 아니라 서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령이라 생각한다”고 말했다.
다만 보수진영 단일 후보인 윤호상 후보와 1대 1 구도가 만들어질지는 미지수다. 한양대 교육대학원 겸임교수인 윤 후보는 최근 단일 후보로 선출됐으나 경선에 참여했던 류수노 전 방송통신대 총장이 단일화 기구가 합의되지 않은 방식으로 여론조사를 했다며 효력정지 가처분 신청을 제기한 상태다.
경기도에서는 전날 안민석 후보가 진보 진영 단일후보로 선출된 데 대해 유은혜 예비후보가 이의를 제기했다. 유 예비후보 측은 경기도교육감 단일화기구인 경기교육혁신연대에 후보 대리 등록과 대리 납부에 대한 진상조사를 요청하고 결과가 나올 때까지 후보 확정을 유보해달라고 요구했다. 혁신연대는 “이의신청이 접수됐고 사실 확인 절차를 거치고 있다”고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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