베트남서 성장동력 찾는 재계 총수들… ‘NEXT’로 협력 확대
AI·원전 등 MOU 70여건 체결
최태원 “韓기업에 중요한 파트너”
이재명 대통령 취임 후 첫 베트남 국빈 방문을 계기로 삼성 SK LG 등 국내 주요 그룹 총수들이 포함된 경제사절단이 현지 공략에 나섰다. 글로벌 시장의 핵심 거점으로 부상한 베트남 경제계와 협력 의지를 다지면서 입지를 공고히 하려는 행보다.
이 대통령 순방 일정에 동행한 경제사절단은 23일 하노이에서 열린 ‘한·베트남 비즈니스 포럼’에 참석했다. 포럼에는 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등 양국 정·재계 인사 500여명이 참석했다.
최태원 회장은 환영사에서 “베트남은 이제 한국 기업에게 가장 중요한 글로벌 파트너 중 하나로 자리 잡았다”며 투자, 첨단기술, 에너지 분야에서의 협력을 강조했다. 이재용 회장은 취재진과 만나 이 대통령의 인도·베트남 방문에 동행한 소감을 묻자 “기업인은 실적으로 말해야 한다”고 답했다. 구광모 회장은 “베트남과 이번 기회에 양적인 면을 넘어 질적인 면에서도 발전되길 바란다”고 말했다.
이번 포럼은 산업·투자·과학기술 파트너십 고도화를 주제로 첨단인력 양성(Nurturing Talent), 에너지(Energy), AI 전환(AIX), 과학기술(Tech) 등 4대 핵심 분야(NEXT)의 구체적인 실행 과제를 다뤘다.
양측은 AI 데이터센터 및 디지털 인프라, 원전·전력망 구축 등 70여건의 업무협약(MOU) 및 계약을 체결했다. SK이노베이션과 SK텔레콤은 베트남 국가혁신센터와 ‘AI 데이터센터 및 생태계 조성’을, 응에안성과는 ‘AI 인프라 구축’을 위한 MOU를 각각 체결하며 현지 인프라 협력을 강화했다. 대우건설은 베트남 사이공텔과 데이터센터 사업 공공 개발 및 시공 참여를 위한 MOU를 맺었다.
포스코퓨처엠은 베트남 타이응웬성으로부터 인조흑연 음극재 사업 투자등록증을 받으면서 사업 추진에 속도를 낼 전망이다. 포스코퓨처엠은 약 3570억원을 투자해 올해 하반기 타이응웬성 송공 2산업단지에 1단계 공장을 착공하고 2028년 양산에 나설 계획이다.
두산에너빌리티는 베트남 국가산업에너지공사(PVN)의 자회사인 PTSC, PETROCONs와 베트남 신규원전 협력 등을 위한 업무협약을 체결했다. PVN은 중부에서 닌투언 2원전 사업을 추진 중인 회사다. 현대로템은 베트남 철도사업 첫 수주에 성공했다. 현대로템은 베트남 타코그룹과 호치민 매트로 2호선 사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 수주액은 약 4910억원이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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