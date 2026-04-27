기아, K8 연식변경 모델 출시
3679만원부터… 안전·편의사양 기본적용 확대
기아가 준대형 세단 K8의 연식변경 모델을 출시했다. 기본 노블레스 트림에는 고속도로주행보조2, 내비게이션 기반 스마트크루즈컨트롤, 후석 승객 알림 등을 넣었다. 베스트 셀렉션 트림에는 후측방·후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 보조 등 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 확대 적용했다. 최상위 시그니처 트림에 헤드업디스플레이(HUD)를 기본 적용했다.
지난 21일부터 판매를 시작했다. 가격은 3679만원부터 시작한다. 기아는 출시를 기념해 다음 달 계약하고 6월 안에 출고하는 소비자에게 기아 멤버스 포인트 30만원을 지급한다. 6월에 차량을 받지 못했는데 개별소비세 인하 혜택이 종료하면 70만원을 보상해 준다. 기아 관계자는 “고급스러운 디자인과 선호도가 높은 안전·편의 사양을 바탕으로 준대형 세단 고객에게 만족도를 제공할 것”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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