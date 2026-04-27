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현대차, ‘소형 해치백’ 아이오닉3 공개

입력:2026-04-27 00:10
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유럽 시장 겨냥… 1회 충전으로 496㎞ 주행


현대자동차가 소형 해치백 전기차 아이오닉3를 처음 공개했다. ‘해치백 천국’인 유럽 시장을 겨냥한 차량이다. 공기역학 효율을 고려한 ‘에어로 해치’ 디자인을 채택했다.

현대차그룹 전용 전기차 플랫폼 E-GMP를 적용해 바닥을 평평하게 하고 실내 공간을 넓혔다. 배터리 용량은 61㎾h다. 유럽(WLTP) 기준 1회 충전 시 최대 496㎞를 달릴 수 있다. 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 적용했다. 아이오닉3는 전 세계 전기차 2위 시장인 유럽에서 BYD(비야디) 등 중국 전기차와 경쟁할 전망이다.

자비에르 마르티넷 현대차 유럽권역본부장은 “디자인, 첨단 기술, 사람 중심이라는 아이오닉 브랜드의 가치를 일상생활에 완벽하게 어울리는 콤팩트한 형태에 담아냈다”고 설명했다. 다만 한국 출시 여부는 불투명하다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr

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