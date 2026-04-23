인천 계양을 김남준·연수갑 송영길 공천… 하정우도 차출 무게
민주당 재보선 전략공천 속도전
안산갑 김남국·하남갑 이광재 관측
김용, 공천 찬반 속 지도부 압박
보수 출신 김용남 평택을·오산 거론
더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치르는 국회의원 재보궐선거에서 이재명 대통령의 전 지역구인 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을 전략공천했다. 같은 지역구를 두고 경쟁했던 송영길 전 민주당 대표는 인천 연수갑으로 지역구를 옮겨 6선에 도전한다. 이번 재보선이 최소 14석 이상 미니 총선 판세로 확전한 가운데 민주당은 ‘이길 후보’를 선별 투입하는 속도전에 나선 모습이다. 지난 20일 울산 남갑 보선에 전태진 변호사를 전략공천 1호로 낙점한 데 이어 계양을·연수갑 등 수도권과 부산 북갑 등 격전지의 후속 공천 작업이 빨라지고 있다.
민주당 중앙당 전략공천관리위원회는 23일 인천 계양을과 연수갑에 김 전 대변인과 송 전 대표를 각각 전략공천키로 했다고 강준현 수석대변인이 밝혔다. 송 전 대표 과거 지역구였던 계양을은 이 대통령 최측근인 김 전 대변인 몫이 됐다. 송 전 대표로서도 박찬대 전 원내대표가 밀었던 박남춘 전 인천시장을 제치고 연수갑 공천권을 따내면서 국회 재입성에 한발 다가서게 됐다.
이들 지역구는 당 안팎에서 교통정리가 시급한 곳으로 꼽혔다. 한 민주당 재선 의원은 “인천 후보를 먼저 확정해야 경기 안산갑·하남갑 등 수도권 전체 선거 구도가 빠르게 안정을 찾는 도미노식 공천이 가능해진다”며 “이번 재보선은 상당수 선거구가 여당 의원의 공백으로 발생한 만큼 의석을 사수할 ‘이길 선수’가 최우선이어야 한다”고 말했다.
안산갑에는 일찌감치 출마 의사를 밝힌 원조 친명(친이재명) 김남국 민주당 대변인을, 하남갑에는 이광재 전 강원지사를 줄줄이 전략공천할 것이라는 관측이 나오고 있다. 부산 북갑에서는 하정우 청와대 AI미래기획수석 차출설이 가라앉지 않고 있다. 하 수석이 순방에서 돌아와 거취를 표명하겠다고 한 상황이어서 이번 주말을 기점으로 결론 날 것으로 보인다. 민주당 인재영입 부위원장을 맡은 김영진 의원은 이날 라디오에 출연해 “울산에 김상욱·전태진, 부산에 전재수·하정우, 또 경남 김경수까지 하다 보면 전체적으로 부울경(부산·울산·경남) 드림팀이 된다”며 “북갑의 전 의원과 새로운 하 수석 같은 인물이 와서 같이 한번 북갑과 부산을 전반적으로 잘해보자고 하는 분위기가 강하다”고 말했다. 당청 안팎에서는 하 수석의 부산 북갑 공천으로 한동훈 전 국민의힘 대표와의 빅매치 성사에 무게를 싣고 있다.
김용 전 민주연구원 부원장을 둘러싼 공천 찬반은 여전히 갈린다. 김 전 부원장은 이날도 지지 의원 명단까지 공개하며 당 지도부를 재차 압박했다. 그는 라디오에서 “조정식 대통령 정무특보를 포함해 23명이 출마를 지지하고 있다”며 “사법리스크에 의한 (공천) 불가론을 얘기하는 분은 김영진 의원과 조승래 사무총장 두 분밖에 없는 것으로 안다”고 말했다.
보수 출신의 김용남 전 새누리당 의원 공천은 기정사실화하는 분위기다. 김영진 의원도 “민주당을 위해 대선 시기에 민주당에 입당해 주요한 역할을 했었기 때문에 이번 수도권 보선에서 검토하고 있는 상황”이라며 전략공천 가능성을 시사했다. 지역구로는 경기 평택을이 유력하게 거론되지만 차지호 의원 지역구인 오산 출마설까지 제기됐다. 장성철 공론센터 소장은 라디오에서 “차 의원을 AI미래기획수석으로 발령 내고 그 지역에 출마시킬 것 같다”고 말했다.
김혜원 천양우 기자 kime@kmib.co.kr
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