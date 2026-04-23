시사 전체기사 [포토] 싱그러운 청보리밭 나들이 입력:2026-04-23 18:29 수정:2026-04-23 18:36 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어린이들이 23일 인천 남동구 인천대공원 어울정원 청보리밭을 인솔자와 함께 걷고 있다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69% 2 美 “전작권 전환 2029년 1분기 목표”…이재명정부 임기 내 전작권 전환 가시화 3 장동혁 “해당행위 강력조치…후보자도 즉시 교체” 4 [포착] 아오자이 입은 김혜경 여사…베트남 영부인 “소녀 같다” 5 미 공화당 “쿠팡은 미국 기업… 정치 박해 중단하라” 해당분야별 기사 더보기 1 알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼 2 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 3 삼성 노조 ‘45조원 청구서’… 합당한 분배냐 성장 족쇄냐 4 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 5 SK하이닉스 올 1분기 영업이익 37.6조원 ‘역대 최대’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 임우재 전 삼성전기 고문, ‘연천 할머니 감금’ 사건 연루 복역 중 3 돌보던 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예 4 “아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세] 5 전투기로 인생샷 찍으려다 ‘쿵’…수리비만 8억원 해당분야별 기사 더보기 1 2009년생부터 평생 담배 못산다… 英 초강력 법안 통과 2 중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려 3 美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘 4 “신생 펀드인데 미쳤다”… 미국서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF 5 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 법원, ‘정몽규 중징계 요구’ 문체부 손 들어줬다 4 오타니의 구종, 삼진 킬러 됐다 5 북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 혼다, 한국서 車 접는다… 23년 만 2 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 3 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 4 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 5 “15년 만의 베자르 발레 로잔 내한공연에 흥분됩니다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 N번방 이어 ‘박제방’… 신상 유포 후 “벗으면 지워줄게” ‘성과급 잭팟’이 부른 균열… 국민들 ‘심리적 연봉 삭감’ 토로 트럼프, 나토 ‘착한·나쁜동맹’ 명단 마련… 파병거부 보복하나 내일부터 합성니코틴 액상 전담도 ‘담배’… 값도 오른다 [포착] 아오자이 입은 김혜경 여사…베트남 영부인 “소녀 같다” “성과급 더 달라”…삼성전자 노조 집회에 4만명 집결 임우재 전 삼성전기 고문, ‘연천 할머니 감금’ 사건 연루 복역 중 생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 30대 친모 무기징역 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요