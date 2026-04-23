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[포토] 싱그러운 청보리밭 나들이

입력:2026-04-23 18:29
수정:2026-04-23 18:36
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어린이들이 23일 인천 남동구 인천대공원 어울정원 청보리밭을 인솔자와 함께 걷고 있다.

연합뉴스

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