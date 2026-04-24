4차 석유 최고가격 동결… 물가 상승 압력 감안
소비자 판매가격 현행 유지할 듯
전국 주유소 현장 점검… 99건 적발
정부가 물가 등 민생 안정을 위해 4차 석유 최고가격을 동결한다고 23일 발표했다. 24일 0시부터 2주간 적용되는 4차 최고가격은 ℓ당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이 유지된다. 정유사의 주유소 최고 공급가격이 동결되며 전국 주유소의 소비자 판매가격도 현행 ℓ당 2000원 수준을 이어갈 전망이다. 산업통상부는 “민생 안정이란 최고가격제 기본 취지 아래 국제유가 변동과 수요 관리 필요성, 생업용 소비자와 취약계층 지원 등을 종합적으로 고려했다”고 설명했다.
정부는 지난달 27일 2차 최고가격 시행 이후 한 달 가까이 가격을 바꾸지 못했다. 배경에는 고유가에 따른 물가 상승 압력이 자리한다. 한국은행이 발표한 지난달 생산자 물가지수(잠정)는 전월 대비 1.6% 오르며 2022년 4월(1.6%) 이후 4년 만에 가장 큰 상승률을 기록했다. 생산자 물가가 1~3개월 뒤 소비자 물가에 반영되는 점을 감안하면 이달부터 본격적인 물가 상승세가 예고된 셈이다. 강기룡 재정경제부 차관보는 “3월엔 소비자 물가 상승률이 2.2%로 나름 선방했지만 4월엔 2% 중반 이상으로 오를 가능성이 크다”고 말했다.
국제 석유제품 가격 추이를 반영하면 4차 최고가격은 일부 인하 여지도 있다. 산업부에 따르면 최근 2주간 국제 휘발유와 경유 가격은 각각 8%, 14% 하락했다. 이를 반영하면 3차 대비 4차 최고가격은 휘발유 약 100원, 경유 약 200원 인하 여력이 생긴다. 하지만 국제유가 불안과 석유 수급 위기 상황, 물가 상승 부담을 차단할 필요성 등을 감안했다는 게 정부 설명이다. 남경모 산업부 장관정책보좌관은 “국제 제품 가격 변동 외에도 (유류) 소비 절감과 국민 경제 부담 등을 종합적으로 고려했다”고 말했다.
정부는 대표적 서민 연료인 액화석유가스(LPG) 부탄의 유류세 인하 폭도 기존 10%에서 25%로 확대한다. 정부는 이날 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’를 열고 다음 달 1일부터 LPG 부탄 유류세 인하 폭을 25%로 확대하고 인하 기간을 6월 30일까지 연장하기로 했다.
LPG 부탄은 소형트럭 등 서민층이 주로 사용하는 연료다. 중동 전쟁으로 인한 LPG 국제가격 상승 여파가 다음 달부터 본격적으로 반영될 것으로 예상되는 데 따른 조치다. LPG 부탄의 유류세 인하 폭은 현행 ℓ당 20원에서 31원 늘어 총 51원이 된다. LPG 프로판의 경우 유류세 최대 인하 폭(30%)이 이미 적용되고 있어 추가 조치는 없다.
범부처 합동점검반은 지난 19일까지 전국 5767개 주유소를 대상으로 현장 점검을 진행한 결과 99건의 위반 행위를 적발했다. 위반 유형은 거짓 보고(48건), 영업방법위반(31건) 등의 순으로 많았다. 다른 사람의 시설을 빌려 기름을 사재기한 ‘보관 주유’도 8건 적발됐다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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