“이란전쟁 휴전 연장으로 트럼프 中 방문 불확실”

“예정대로 방문 中 도움 요청”관측도



이란 전쟁이 교착 상태에 빠지면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 달 중국 방문이 불확실해졌다는 분석이 나왔다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 23일 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 연장한다고 발표하는 등 협상에 진전을 보지 못하면서 중국 방문에 따른 외교적 리스크가 커졌다고 전했다.



트럼프 대통령은 당초 지난달 31일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 계획이었지만 이란 전쟁을 지켜봐야 한다며 5월 14~15일로 연기했다.



중국은 트럼프의 5월 방중 일정을 공식 확인하지 않고 있지만, 미·중 정상회담이 열리면 관세전쟁 휴전 중인 양국 관계와 에너지 위기로 요동치고 있는 세계 경제의 안정에 도움이 될 것으로 기대한다.



매체는 전문가들의 분석을 인용해 “전쟁이 길어질수록 트럼프에 대한 압박이 커지고 중국의 영향력은 확대될 것”이라고 전망했다. 트럼프는 이란 전쟁 외에도 호르무즈 해협 폐쇄에 따른 인플레이션과 오는 11월 중간선거 등으로 국내에서 많은 압박에 직면해 있다. 이란 전쟁이 끝나기 전 시 주석과 정상회담을 하면 외교 성과를 얻어도 묻혀버릴 수 있다.



인민대 국제학부 댜오다밍 교수는 “중동에서 갈등이 지속된다면 트럼프의 방중 여부는 중동 상황과 미·중 관계 추이 등에 대한 트럼프 행정부의 종합적 평가에 따라 결정될 것”이라고 봤다.



반면 중국 싱크탱크 호라이즌 인사이트 센터의 주준웨이 소장은 “중국에 가스·농산물을 판매해 유권자들에게 홍보하고 이란 문제에 대한 중국의 도움을 요청할 수도 있다”면서 트럼프가 예정대로 방문할 가능성이 있다고 봤다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란 전쟁이 교착 상태에 빠지면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 달 중국 방문이 불확실해졌다는 분석이 나왔다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 23일 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 연장한다고 발표하는 등 협상에 진전을 보지 못하면서 중국 방문에 따른 외교적 리스크가 커졌다고 전했다.트럼프 대통령은 당초 지난달 31일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 계획이었지만 이란 전쟁을 지켜봐야 한다며 5월 14~15일로 연기했다.중국은 트럼프의 5월 방중 일정을 공식 확인하지 않고 있지만, 미·중 정상회담이 열리면 관세전쟁 휴전 중인 양국 관계와 에너지 위기로 요동치고 있는 세계 경제의 안정에 도움이 될 것으로 기대한다.매체는 전문가들의 분석을 인용해 “전쟁이 길어질수록 트럼프에 대한 압박이 커지고 중국의 영향력은 확대될 것”이라고 전망했다. 트럼프는 이란 전쟁 외에도 호르무즈 해협 폐쇄에 따른 인플레이션과 오는 11월 중간선거 등으로 국내에서 많은 압박에 직면해 있다. 이란 전쟁이 끝나기 전 시 주석과 정상회담을 하면 외교 성과를 얻어도 묻혀버릴 수 있다.인민대 국제학부 댜오다밍 교수는 “중동에서 갈등이 지속된다면 트럼프의 방중 여부는 중동 상황과 미·중 관계 추이 등에 대한 트럼프 행정부의 종합적 평가에 따라 결정될 것”이라고 봤다.반면 중국 싱크탱크 호라이즌 인사이트 센터의 주준웨이 소장은 “중국에 가스·농산물을 판매해 유권자들에게 홍보하고 이란 문제에 대한 중국의 도움을 요청할 수도 있다”면서 트럼프가 예정대로 방문할 가능성이 있다고 봤다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지