비수도권 상급종합병원도 ‘간호·간병 통합’ 병상 늘린다
하루 간병비 13만원→2만2000원
수도권은 제한… 쏠림 심화 차단
보호자가 상주하거나 별도 간병인을 고용하지 않고도 간병 서비스를 받을 수 있는 ‘간호·간병 통합서비스’가 비수도권 상급종합병원까지 확대된다.
보건복지부는 23일 제8차 건강보험정책심의위원회를 열고 이런 내용의 간호·간병 통합서비스 확대를 위한 제도 개선 방안을 논의했다고 밝혔다. 기존에는 상급종합병원의 참여를 제한했으나 비수도권 상급종합병원에 한해 허용함으로써 4개였던 간호·간병 통합서비스 병상을 20개까지 확대한다는 방침이다.
간호·간병 통합서비스는 국민 간병비 부담을 줄여준다는 취지로 도입됐다. 환자가 간병 인력을 별도로 고용하면 입원료 포함 하루 13만원(2025년 기준)을 부담해야 했지만 통합서비스를 이용하게 되면 입원료 2만2000원만 부담하면 된다. 간호사나 간호조무사가 간호·간병을 담당해 전문적인 서비스가 가능하다는 것도 장점이다.
정부는 간호 인력 수급이 부족해질 수 있다고 우려해 그동안 상급종합병원의 참여를 제한했다. 그러나 실질적으로 간병이 필요한 중증 환자는 상급종합병원에 집중돼 있어 현장에서는 참여 병동을 늘려 달라는 요구가 계속됐다.
다만 수도권 상급종합병원의 통합서비스 참여는 지금처럼 제한하기로 했다. 가뜩이나 수도권 상급종합병원으로 환자가 집중되는 상황에서 간병 부담까지 덜게 되면 수도권 쏠림이 가중될 것이라는 우려에서다.
이날 건정심에서는 임상적 유용성이 떨어지는 약제의 경우 급여에서 제외하는 등 약제 재평가 제도도 손질하기로 했다. 건강보험 재정 건전성을 높인다는 취지다. 효능·효과에 대한 평가가 엇갈리면 본인부담률을 차등 적용한다. 올해는 스위스 보건 당국에서 상충된 연구 결과를 내놓은 은행엽엑스(뇌 기능 장애 치료제) 등 3개 약제를 재평가 대상으로 선정했다.
또 2018년 이후 1100원대로 유지된 환율 기준 등급을 1300원대로 조정해 치료재료 수가를 2%씩 인상키로 했다. 이번 조치는 불안정한 국제 정세와 환율을 감안해 이르면 오는 27일부터 곧바로 시행할 방침이다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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