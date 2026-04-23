72% ‘꿈의 이익률’… SK하닉 글로벌 1위
1분기 매출 52조·영업이익 37조
엔비디아·TSMC도 못 이룬 마진
“순현금 100조 확보·주주환원 확대”
SK하이닉스가 올해 1분기 37조원대 영업이익을 거두며 ‘기록 파괴’ 수준의 실적을 냈다. 특히 SK하이닉스가 기록한 ‘영업이익률 72%’는 글로벌 반도체 공룡 엔비디아와 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC조차 밟지 못한 경이로운 수치다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 붐으로 고대역폭메모리(HBM) 공급 부족 상황이 향후 3년간은 지속될 것으로 보고, 올해 설비 투자 규모를 대폭 확장하기로 했다.
SK하이닉스는 올 1분기 영업이익(연결기준)이 전년 동기 대비 405.5% 급증한 37조6103억원으로 잠정 집계됐다고 23일 공시했다. 매출은 분기 기준 종전 최대 기록이던 지난해 4분기(32조8267억원)보다 60.2% 오른 52조5763억원을 기록했다. 매출과 영업이익, 영업이익률 모두 창사 이래 최대 성적이다.
특히 시장을 놀라게 한 것은 72%라는 압도적인 영업이익률이다. 1만원짜리 제품을 팔아 7200원을 남길 정도로 장사를 잘했다는 것이다. 초기 대규모 설비 투자에 따른 감가상각 부담을 안고 있는 반도체산업 특성을 감안하면 매우 이례적인 일이다. 엔비디아(65%)와 TSMC(58.1%)도 아직 영업이익률 70% 선을 넘지 못했다. 삼성전자 반도체 부문의 영업이익율은 60%대 수준일 것으로 업계는 추정한다.
SK하이닉스는 “1분기는 계절적 비수기임에도 AI 인프라 투자 확대로 수요 강세가 이어진 가운데 HBM·고용량 서버용 D램 모듈·기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가가치 제품 판매를 확대하며 실적 상승세를 이어갔다”고 설명했다.
이와 함께 메모리 가격 상승세가 과거의 사이클보다 더 장기화할 것으로 전망했다. 특히 HBM은 앞으로 3년 동안 수요가 공급을 지속적으로 상회할 것으로 봤다. SK하이닉스는 실적 콘퍼런스콜에서 “수요 공급 불균형으로 고객이 가격보다 물량 확보를 우선시하고 있으며 메모리 중요성도 가격에 반영되고 있다”면서 “우호적 가격 환경이 당분간 유지될 것”이라고 말했다.
SK하이닉스는 “HBM2E부터 원가와 수율, 성능 등 종합적 제품 경쟁력과 고객 신뢰도 측면에서 최고 수준을 유지해 오고 있다”며 ‘HBM 절대강자’라는 자신감을 드러냈다. 7세대인 HBM4E는 내년 본격 양산을 목표로 제시했다. 회사는 또 현재의 이익 창출 능력을 고려할 때 ‘순현금 100조원 확보’라는 재무 건전성 과제와 ‘주주환원 확대’라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있다고 밝혔다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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