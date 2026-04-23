[단독] “최강욱 라인 전역시켜야” 보고서… 방첩사 軍 인사 개입한 정황 포착
특검 ‘계엄 준비용’ 가능성도 수사
윤석열 정부의 ‘방첩사 블랙리스트’ 의혹을 조사하는 2차 종합특검이 과거 국군방첩사령부가 블랙리스트 작성을 통해 군 인사에 개입한 구체적 정황을 확인한 것으로 알려졌다. 특히 함께 작성된 방첩사 내부 보고서에는 특정 군 법무참모를 전역시키는 내용까지 담겼는데, 특검은 12·3 비상계엄 준비에 활용됐을 가능성을 염두에 두고 수사 중이다.
23일 법조계에 따르면 특검은 이른바 ‘최강욱 리스트’로 불리는 ‘법무병과 참고문건’과 함께 작성된 보고서를 확보해 조사하고 있다. 이 보고서에는 ‘김상환 장군(전 육군 법무실장)은 임기가 끝난 뒤 전역시켜야 한다’ ‘과거 집단행동 이력이 있고, 최강욱 라인이기 때문에 국방부 검찰단장으로 임명하는 것은 부적합하다’는 취지의 내용이 적시된 것으로 파악됐다. 김 전 실장 후임자를 거론하는 내용도 보고서에 담겼다. 특검은 보고서가 2024년 중순 방첩사 신원보안실에서 작성된 것으로 보고 있다.
보고서에 언급된 ‘집단행동’이란 2008년 법무관들이 제기한 일련의 헌법소원과 행정소송을 가리키는 것으로 보인다. 당시 일부 법무관은 국방부의 ‘불온서적 지정’에 반발하며 헌법소원을 내고, 한 육사 출신 장교가 법무병과로 전과를 한 것이 부당하다며 행정소송을 제기했다. 김 전 실장은 당시 소송의 일부 과정에 참여했다.
특검은 지난달 27일 김 전 실장을 참고인 신분으로 조사하고 ‘2024년 11월 21일 국방부 인사참모부장에게 국방부 검찰단장으로 보직된다고 전달받았으나 사흘 뒤 보직 변경이 무산됐다’는 진술을 확보했다. 비상계엄을 10여일 앞두고 단행된 군 인사에 이 블랙리스트가 영향을 미쳤을 수 있다는 게 특검 시각이다.
특검은 보고서가 단순히 군 인사뿐 아니라 계엄 준비를 위한 것이었을 가능성도 살피는 중이다. 김용현 전 국방부 장관이 비상계엄 전 관계가 불편한 군 장성을 솎아내기 위해 블랙리스트를 활용한 것 아니냐는 것이다. 이와 관련해 특검은 여인형 전 방첩사령관과 나승민 전 신원보안실장을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 입건한 상태다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사