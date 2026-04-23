베트남 총리 만난 李 “홍강의 기적 함께 만들자”

베트남 총리 만난 李 “홍강의 기적 함께 만들자”
서열 2~3위 연쇄면담 세일즈 외교
원전·인프라 등 전략적 협력 강화
베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 국가서열 2위인 레민흥 총리와 만나 “‘홍강의 기적’을 함께 만들어갈 것”이라고 약속했다.
이 대통령은 23일(현지시간) 하노이에서 흥 총리와 면담하고 “한국 정부는 베트남과 경제의 신성장 동력인 원자력발전, 교통 인프라, 에너지 등에서의 전략적 협력을 강화할 것”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “현재 베트남은 높은 경제성장률을 바탕으로 2030년 중고소득국 도약, 2045년 고소득 선진국 진입을 목표로 국가 개조 계획을 추진 중”이라며 “한국은 신뢰할 수 있는 협력 동반자로서 베트남의 성장 목표 달성에 함께하고 싶다”고 제안했다.
이 대통령은 특히 “과거 한국 역시 원전을 통한 에너지 자립, 고속도로 및 철도를 통한 물류 혁신, 투명한 결제 시스템 등 세 가지 핵심 인프라에 집중 투자했다”며 “이러한 물리적·제도적 토대의 결합이야말로 한국이 단기간에 경제 도약을 이뤄낸 결정적 엔진”이라고 소개했다. 베트남이 공들이고 있는 원전과 교통, 금융에 대한 한국의 강점을 강조하며 협력 의지를 드러낸 것이다. 이 대통령은 “안정적 에너지와 물류 흐름은 산업을 지탱하고, 효율적 금융 인프라가 자금의 흐름을 가속한다”며 “급변하는 국제 정세와 어려운 대외 환경 속에 과거 중앙은행 총재직을 역임한 바 있는 총리께서 경제 번영의 주춧돌 역할을 잘 해내실 것”이라고 덕담했다.
흥 총리는 “베트남은 신속하고 지속 가능한 국가 발전을 이루기 위한 전략적 과제 이행에 집중하고 있다”면서 “한국이 베트남의 이러한 목표 달성에 함께 협력하고 지원해 주시기를 기대한다”고 화답했다. 그러면서 “이번 이 대통령의 방문은 양국 관계 발전에 있어 새로운 동력을 제공할 것으로 확신한다”고 덧붙였다. 흥 총리는 또 김민석 국무총리의 베트남 방문을 공식 초청했고, 이 대통령은 “이른 시일 내에 김 총리가 베트남을 방문할 수 있게 하겠다”고 약속했다. 이 대통령은 이어 쩐 인먼 국회의장과 만나 “베트남 내 우리 국민의 권익 증진과 한국 기업의 경영활동 개선을 위해 국회의 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 당부했다.
청와대는 “양국이 인프라와 에너지 분야 등으로 협력을 더 고도화하기로 했다”며 이 대통령의 베트남 국빈방문 성과를 설명했다. 위성락 국가안보실장은 현지 브리핑에서 “대통령의 방문은 미래지향적인 분야로 양국 교류의 지평을 확대하고 협력의 질적 수준을 한 단계 도약하는 계기가 됐다”고 말했다. 한국과 베트남은 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 문제 해결을 위해서도 상호 협력하기로 했다. 위 실장은 “산유국인 베트남도 원유를 많이 수입하는데, 저가의 중질유 수입이 중동에서 막혀 있어 애로가 있다고 한다”며 “이런 애로사항을 한국 등과 상부상조할 수 있는 방안을 논의해 보자는 논의가 (정상회담에서) 있었다”고 전했다.
하노이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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