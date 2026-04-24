전분당값 10조원대 짬짜미… 국내 식료품 사건 최대 규모
檢, 전현직 임직원 24명 불구속 기소
전분가격 73% 인상 등 소비자 피해
삼양사 자진신고 감면에 기소 면해
검찰이 전분 및 당류(전분당) 가격을 담합한 혐의를 받는 대상·사조CPK·CJ제일제당 전현직 임직원 등을 무더기로 재판에 넘겼다. 지난 2월 23일 4개 전분당 업체를 대대적으로 압수수색한 지 2개월 만이다. 수사가 본격화되기 직전 이재명 대통령은 담합 기업을 “암적 존재”라고 지목했었다.
서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 23일 대상·사조CPK·CJ제일제당 법인과 각사 전현직 임직원 20명, 한국전분당협회장 A씨 등 24명(법인 3곳 포함)을 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소했다. 김모 대상 사업본부장은 지난 16일 같은 혐의로 구속 기소됐다. 담합이 적발된 4개 업체 중 삼양사는 ‘리니언시’(자진신고 감면) 제도에 따라 기소 대상에 포함되지 않은 것으로 전해졌다.
대상·사조CPK·CJ제일제당은 2017년 7월부터 지난해 10월까지 전분당과 그 부산물 가격을 미리 ‘짬짜미’하고, 서울우유·한국야쿠르트·농심·OB맥주·하이트진로·포스코 등 6개 대형 거래처와의 입찰 과정에서 부당이득을 취한 것으로 조사됐다. 이들은 제품별로 미리 가격 조정 시기와 폭을 합의해놓고, 담합 사실을 감추기 위해 거래처에는 가격 인상 폭과 공문 발송 시기를 다르게 정하는 수법을 쓴 것으로 파악됐다.
8년간 이뤄진 담합 규모는 10조1520억원으로 추산됐다. 국내 식료품 담합 사건 중 사상 최대 규모다. 검찰은 전분 가격이 담합 전보다 최고 73.4%, 당류 가격은 최고 63.8% 인상되면서 소비자들에게 피해가 전가된 것으로 보고 있다. 전분당은 물엿·과당·올리고당 같은 당류와 식품용·산업용 전분 등으로, 서민이 주로 찾는 과자·음료·유제품 등에 광범위하게 쓰인다.
검찰 수사가 본격화되자 대상 임직원들이 “나도 휴대전화 바꿔야 하느냐” “파쇄기에 휴대폰 갈아 넣어야지” 등 대화를 나눈 사실도 드러났다. 이 회사 압수수색에서 발견된 ‘담합 방지 가이드북’ 제목의 자료에는 ‘내부 메신저와 휴대전화 메시지로 나눈 대화도 담합의 핵심 증거가 될 수 있음을 명심해야 한다’는 등의 문구가 적혔다.
앞서 3조원대 설탕 가격 담합 혐의로 기소된 CJ제일제당·삼양사 등 전현직 임직원들은 같은 날 1심에서 징역형의 집행유예와 벌금형을 각각 선고받았다. 나희석 부장검사는 브리핑에서 “실형이 나와서 (임직원) 본인에게 큰일인 것처럼 인식이 돼야 담합을 하지 않을 것”이라며 “공정거래 사건에서 수사 인력을 대폭 늘릴 필요가 있다”고 밝혔다.
구자창 성윤수 기자 critic@kmib.co.kr
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