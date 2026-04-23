트럼프, 나토 ‘착한·나쁜동맹’ 명단 마련… 파병거부 보복하나

기여도 따라 등급 분류 차등 대우

유럽 주둔 미군 재배치 등 가능성

‘이란전 비협조’ 불만 실행여부 주목

AP연합뉴스

트럼프 행정부가 이란 전쟁 지원에 소극적인 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 대상으로 ‘블랙리스트’를 마련했다는 보도가 나왔다.



미국 정치전문매체 폴리티코는 22일(현지시간) 복수의 유럽 외교관과 미 국방부 관계자를 인용해 백악관이 지난 8일 마르크 뤼터 나토 사무총장의 방미를 앞두고 ‘착한(nice) 동맹국’과 ‘나쁜(naughty) 동맹국’을 구분한 내부 명단을 작성했다고 보도했다.



명단엔 기여도에 따른 등급 분류와 차등 대우 방안이 담긴 것으로 전해졌다. 매체는 “도널드 트럼프(사진) 대통령이 자신의 요구에 따르지 않은 동맹국 압박을 실제 정책으로 옮기려는 신호”라며 “그린란드 편입 추진부터 나토 탈퇴 가능성 시사까지 균열이 커진 동맹 관계에 추가 긴장을 불러올 것”이라고 분석했다.



이번 구상은 피트 헤그세스 국방장관의 지난해 12월 6일 국방 포럼 연설에서 비롯됐다고 한다. 그는 “이스라엘과 한국, 폴란드, 독일, 발트 3국 등 모범 동맹국에는 특별한 혜택을 제공하되 공동 방위에 기여하지 않는 국가는 그에 따른 결과를 감수해야 할 것”이라고 말했다.



특히 트럼프 행정부가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 동맹국들에 파병을 요청했지만 유럽 국가들이 이를 외면해 이번 조치가 사실상 보복이라는 분석이 우세하다. 애나 켈리 부대변인은 “미국은 동맹국 보호에 앞장서 왔지만 이번 장대한 분노 작전에서 동맹국들은 우리를 위해 아무것도 하지 않았다”며 “트럼프 대통령은 이런 불공정한 상황을 기억할 것”이라고 말했다.



미국이 어떤 조치를 취할지는 구체화되지 않았지만 유럽 주둔 미군을 비협조적인 국가에서 협조적인 국가로 재배치하는 방안이 거론된다고 매체는 전했다. 다만 많은 비용과 시간이 소요된다는 점은 부담이다. 아울러 연합훈련 축소나 무기 판매 조정 등의 방안도 검토되는 것으로 알려졌다. 동맹국을 공식적으로 처벌한 전례가 없어 의회 반발로 실현 가능성은 낮다는 평가도 나온다.



스페인·영국·프랑스 등은 미국의 지원을 거부하거나 지연한 반면 루마니아는 자국 공군기지 사용을 허용했고 불가리아 등 일부 국가도 물밑에서 군수 지원에 나선 것 등을 근거로 등급이 나눠졌을 것으로 예상된다. 로저 위커 공화당 상원 군사위원원장은 “동맹을 조롱하는 듯한 접근은 도움이 되지 않는다”며 “미국이 동맹을 통해 얻는 정치적·전략적·도덕적 이익을 간과해서는 안 된다”고 지적했다.



한편 나토 측은 관련 논평을 거부했으며 뤼터 사무총장이 해당 구상을 사전에 인지했는지 여부도 확인되지 않았다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 트럼프 행정부가 이란 전쟁 지원에 소극적인 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 대상으로 ‘블랙리스트’를 마련했다는 보도가 나왔다.미국 정치전문매체 폴리티코는 22일(현지시간) 복수의 유럽 외교관과 미 국방부 관계자를 인용해 백악관이 지난 8일 마르크 뤼터 나토 사무총장의 방미를 앞두고 ‘착한(nice) 동맹국’과 ‘나쁜(naughty) 동맹국’을 구분한 내부 명단을 작성했다고 보도했다.명단엔 기여도에 따른 등급 분류와 차등 대우 방안이 담긴 것으로 전해졌다. 매체는 “도널드 트럼프(사진) 대통령이 자신의 요구에 따르지 않은 동맹국 압박을 실제 정책으로 옮기려는 신호”라며 “그린란드 편입 추진부터 나토 탈퇴 가능성 시사까지 균열이 커진 동맹 관계에 추가 긴장을 불러올 것”이라고 분석했다.이번 구상은 피트 헤그세스 국방장관의 지난해 12월 6일 국방 포럼 연설에서 비롯됐다고 한다. 그는 “이스라엘과 한국, 폴란드, 독일, 발트 3국 등 모범 동맹국에는 특별한 혜택을 제공하되 공동 방위에 기여하지 않는 국가는 그에 따른 결과를 감수해야 할 것”이라고 말했다.특히 트럼프 행정부가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 동맹국들에 파병을 요청했지만 유럽 국가들이 이를 외면해 이번 조치가 사실상 보복이라는 분석이 우세하다. 애나 켈리 부대변인은 “미국은 동맹국 보호에 앞장서 왔지만 이번 장대한 분노 작전에서 동맹국들은 우리를 위해 아무것도 하지 않았다”며 “트럼프 대통령은 이런 불공정한 상황을 기억할 것”이라고 말했다.미국이 어떤 조치를 취할지는 구체화되지 않았지만 유럽 주둔 미군을 비협조적인 국가에서 협조적인 국가로 재배치하는 방안이 거론된다고 매체는 전했다. 다만 많은 비용과 시간이 소요된다는 점은 부담이다. 아울러 연합훈련 축소나 무기 판매 조정 등의 방안도 검토되는 것으로 알려졌다. 동맹국을 공식적으로 처벌한 전례가 없어 의회 반발로 실현 가능성은 낮다는 평가도 나온다.스페인·영국·프랑스 등은 미국의 지원을 거부하거나 지연한 반면 루마니아는 자국 공군기지 사용을 허용했고 불가리아 등 일부 국가도 물밑에서 군수 지원에 나선 것 등을 근거로 등급이 나눠졌을 것으로 예상된다. 로저 위커 공화당 상원 군사위원원장은 “동맹을 조롱하는 듯한 접근은 도움이 되지 않는다”며 “미국이 동맹을 통해 얻는 정치적·전략적·도덕적 이익을 간과해서는 안 된다”고 지적했다.한편 나토 측은 관련 논평을 거부했으며 뤼터 사무총장이 해당 구상을 사전에 인지했는지 여부도 확인되지 않았다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지