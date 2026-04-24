혼다자동차, 23년만에 한국 시장서 전격 철수
판매부진·본사 경영악화 영향 분석
일본차로는 닛산 등 이어 세 번째
혼다코리아가 올해를 끝으로 한국 자동차 시장에서 전격 철수한다. 국내에 진출한 지 23년 만이다. 한때 수입차 판매량 1위에 오를 정도로 존재감을 키웠지만, 최근 판매 부진과 본사 경영 악화가 겹친 영향으로 분석된다.
혼다코리아는 23일 서울 강남구 코엑스에서 긴급 기자회견을 열고 “올해 말 한국 시장에서 자동차 판매사업을 종료한다”고 밝혔다. 2020년 닛산과 인피니티에 이어 일본 브랜드로는 세 번째 한국 시장 철수다. 이지홍 혼다코리아 대표는 “시장과 환율 동향을 포함한 사업 환경의 변화 등을 종합적으로 고려했다”며 “중장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 경영 자원을 중점 영역에 집중적으로 투입하는 것이 필수적이라고 판단했다”고 전했다.
혼다는 2001년 모터사이클 사업을 시작으로 국내 시장에 처음 진출했다. 2004년부터는 자동차로 사업을 확대해 유력 수입차 브랜드로서 입지를 굳혀왔다. 대표 차종인 어코드와 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) CR-V 등을 앞세워 시장을 공략했다. 특히 CR-V는 2008년 수입차 브랜드 최초로 연간 판매량 1만대를 돌파하며 베스트셀링카에 오르기도 했다. 지난달까지 국내에서 판매된 혼다 차량은 총 10만8600여대다.
그러나 최근 들어 신차 가뭄과 물량 부족 등이 겹치며 국내 판매량 부진으로 이어졌다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 혼다코리아의 한국 시장 판매량은 1951대에 그쳤다. 1년 전보다 22% 감소한 수치다. 올해 1분기 신규 등록된 차량도 211대로 전년 동기 대비 70%나 급감했다. 시장 점유율은 0.26% 수준이다. 테슬라, BYD(비야디) 등 수입 전기차 브랜드의 공세에 맞서 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다는 게 업계의 평가다.
혼다 본사가 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)과 글로벌 사업 재편 과정에서 경영난을 겪는 점도 국내 시장 운영의 어려움을 키운 요인으로 꼽힌다. 혼다는 지난해 닛산과 합병을 추진하다 백지화했고, 뒤늦게 뛰어든 전기차 사업에서도 큰 손실을 봤다. 신형 전기차 개발에 더해 소니와의 합작 사업도 중단된 상태다. 혼다는 2025 회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 기준 최대 6900억엔(약 6조4000억원)의 당기 순손실을 예상하고 있다.
혼다코리아는 자동차 판매 사업 종료 이후에도 자동차관리법에 따라 최소 8년간의 애프터서비스(AS)는 이어간다. 차량 유지관리 서비스, 부품 공급, 보증 대응이 AS에 포함된다. 다만 자동차 사업 철수로 혼다 중고차 가치가 하락하는 데 따른 보상 계획은 별도로 없다고 밝혔다.
이 대표는 “서비스센터 18곳을 유지하고, 일부 지역에서 공백이 발생할 경우 대체 서비스 거점을 추가 확보해 고객 불편이 없도록 대응하겠다”고 말했다. 또 국내 점유율 1위인 모터사이클 사업은 그대로 유지할 계획이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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