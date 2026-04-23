정원오, ‘G2 서울’ 비전 발표… 오세훈은 ‘감사의 정원’ 행사

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울을 미국 뉴욕에 견줄 ‘G2(주요 2개국)’ 도시로 만들겠다는 청사진을 발표했다. 오세훈 시장은 자신의 역점 사업이자 이재명정부 들어 공사 중지 명령을 받은 ‘감사의 정원’ 관련 행사에 참석하며 대여 투쟁 의지를 다졌다.
정 후보는 23일 국회 비전선포식에서 “2030년까지 뉴욕과 순위를 다투는 초특급 일류 도시를 만들겠다”고 공언했다. 이어 “서울이 아시아의 경제·문화 수도로서 대한민국의 미래를 열어가야 한다”며 “기업과 금융, 인재, 관광객이 몰리는 곳으로 만들겠다”고 강조했다. 방법론으로는 ‘1·2·3·4 전략’을 제시했다. ‘1’은 아시아 1위를 뜻한다. 정 후보는 “5년 내 일본 도쿄와 어깨를 나란히 하고, 10년 내 도쿄를 추월해 아시아 넘버원이 되겠다”고 밝혔다. ‘2’는 신촌·홍대와 청량리·왕십리를 두 개의 혁신 도심으로 육성하겠다는 계획이다. ‘3’은 신촌·청량리·관악을 각각 콘텐츠·바이오·딥테크 특화 청년 거점으로 만들겠다는 구상이며, ‘4’는 홍릉·양재·구로·용산의 첨단기술·사업 특구 조성이다. 특히 용산은 G2 도약의 글로벌 게이트로 집중 육성할 계획이다. 정 후보는 “오 시장 임기 내내 서울의 성장률이 전국 평균을 깎아 먹고 있다”며 “이제 서울을 바꿀 시간”이라고 강조했다.
오 시장은 시청에서 열린 ‘감사의 정원’ 석재 기증식에 참석했다. 서울과 친선 결연 50주년을 맞은 미국 샌프란시스코의 대니얼 루리 시장이 1906년 대지진 당시 시청사 재건에 쓰려고 보관했던 대리석을 기증했다. 서울시는 석재 기증서를 받고 감사패와 ‘감사의 정원’ 휘호가 담긴 족자를 답례로 건넸다. 오 시장은 “이 석재에서 두 도시가 공유하는 하나의 정신을 본다”며 “폐허 위에서 다시 일어나는 힘, 절망을 딛고 희망을 세우는 의지”라고 의미를 부여했다. 이어 “샌프란시스코가 대지진을 딛고 재건했듯 서울도 전쟁의 폐허 위에 오늘의 도시를 일궜다”며 “이 돌은 두 도시의 신뢰와 우정의 증거로 남을 것”이라고 말했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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