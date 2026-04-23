지지율 15% 패닉 빠진 국힘… 張 “해당행위땐 후보 교체” 경고

TK·부울경서도 민주에 밀려

“모든 지역 무너진 궤멸적 상황”

張 “기강 무너지면 못 이겨” 단속

장동혁 국민의힘 대표가 23일 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 당 지지율이 창당 이후 최저치인 15%로 집계된 이날 장 대표는 “지금부터 벌어지는 해당 행위에 대해서는 단호히 대응하겠다”며 당 이탈 움직임에 경고 메시지를 내놨다. 이병주 기자

국민의힘 지지율이 창당 이래 최저치인 15%로 집계됐다. 이대로 선거를 치를 수 있겠느냐는 위기감이 당내 확산일로다. 지도부를 향한 비판이 커지고 있지만 장동혁 대표는 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 후보자 교체 등 숙청 의사를 내비쳤다.



엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 성인 1005명을 상대로 실시해 23일 발표한 전국지표조사(NBS)에 따르면 더불어민주당과 국민의힘 지지율은 각각 48%, 15%로 나타났다. 민주당은 직전 조사인 2주 전 대비 1% 포인트 올랐지만 국민의힘은 3% 포인트 하락했다. 2020년 9월 미래통합당에서 국민의힘으로 당명을 바꾼 이래 가장 낮다.



보수 정치의 중심인 영남에서도 국민의힘은 민주당보다 낮은 지지율을 기록했다. 대구·경북(TK)에서 민주당은 34%를 기록했고 국민의힘은 25%에 그쳤다. 부산·울산·경남(부울경)에선 민주당 40%, 국민의힘 20%로 더블스코어를 나타냈다. 홍영림 전 여의도연구원장은 소셜미디어에 “모든 지역이 무너진 궤멸적 상황”이라며 “‘맹탕 방미’ ‘공천 잡음’ ‘윤어게인 미련’ 등 리더십 상실이 당 지지율과 호감도를 최악의 늪에 몰아넣었다”고 비판했다.



장 대표는 그러나 최고위원회의에서 “지금부터 발생하는 해당 행위에 대해선 강력한 조치를 취하겠다”며 반대파 기강 잡기에 나섰다. 그는 “해당 행위는 선거에 치명적일 수 있다”며 “해당 행위를 한 사람이 후보자면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 말했다. 당내에선 김진태 강원지사의 결자해지 발언 등 장 대표 사퇴 요구를 겨냥한 경고라는 해석이 나왔다. 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 소셜미디어에 “어제 강원행이 어지간히 속상했나 보다. 하다하다 후보들 겁박까지 하나. 차라리 미국 가시라”고 썼다.



다만 지도부 핵심 관계자는 “지도부 비판을 해당 행위로 문제삼겠다는 건 아니다”고 선을 그었다. 이어 “부산 북갑 무공천 주장, 무소속 후보 지원, 국민의힘 소속 아닌 후보와의 단일화 시도 등 당헌·당규를 위반한 일에 대한 얘기”라고 설명했다. 한동훈 전 대표 세력을 겨냥한 메시지라는 것이다. 대구시장 무소속 출마를 고려했던 주호영 국회부의장은 이날 불출마를 선언했다. 주 부의장은 장 대표를 향해 “인격은 없는데 지위는 높고, 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자 드물 것이라고 했다”며 “제발 나아가고 물러날 때를 알길 바란다”고 일갈했다.



이형민 최수진 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘 지지율이 창당 이래 최저치인 15%로 집계됐다. 이대로 선거를 치를 수 있겠느냐는 위기감이 당내 확산일로다. 지도부를 향한 비판이 커지고 있지만 장동혁 대표는 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 후보자 교체 등 숙청 의사를 내비쳤다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 성인 1005명을 상대로 실시해 23일 발표한 전국지표조사(NBS)에 따르면 더불어민주당과 국민의힘 지지율은 각각 48%, 15%로 나타났다. 민주당은 직전 조사인 2주 전 대비 1% 포인트 올랐지만 국민의힘은 3% 포인트 하락했다. 2020년 9월 미래통합당에서 국민의힘으로 당명을 바꾼 이래 가장 낮다.보수 정치의 중심인 영남에서도 국민의힘은 민주당보다 낮은 지지율을 기록했다. 대구·경북(TK)에서 민주당은 34%를 기록했고 국민의힘은 25%에 그쳤다. 부산·울산·경남(부울경)에선 민주당 40%, 국민의힘 20%로 더블스코어를 나타냈다. 홍영림 전 여의도연구원장은 소셜미디어에 “모든 지역이 무너진 궤멸적 상황”이라며 “‘맹탕 방미’ ‘공천 잡음’ ‘윤어게인 미련’ 등 리더십 상실이 당 지지율과 호감도를 최악의 늪에 몰아넣었다”고 비판했다.장 대표는 그러나 최고위원회의에서 “지금부터 발생하는 해당 행위에 대해선 강력한 조치를 취하겠다”며 반대파 기강 잡기에 나섰다. 그는 “해당 행위는 선거에 치명적일 수 있다”며 “해당 행위를 한 사람이 후보자면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 말했다. 당내에선 김진태 강원지사의 결자해지 발언 등 장 대표 사퇴 요구를 겨냥한 경고라는 해석이 나왔다. 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 소셜미디어에 “어제 강원행이 어지간히 속상했나 보다. 하다하다 후보들 겁박까지 하나. 차라리 미국 가시라”고 썼다.다만 지도부 핵심 관계자는 “지도부 비판을 해당 행위로 문제삼겠다는 건 아니다”고 선을 그었다. 이어 “부산 북갑 무공천 주장, 무소속 후보 지원, 국민의힘 소속 아닌 후보와의 단일화 시도 등 당헌·당규를 위반한 일에 대한 얘기”라고 설명했다. 한동훈 전 대표 세력을 겨냥한 메시지라는 것이다. 대구시장 무소속 출마를 고려했던 주호영 국회부의장은 이날 불출마를 선언했다. 주 부의장은 장 대표를 향해 “인격은 없는데 지위는 높고, 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자 드물 것이라고 했다”며 “제발 나아가고 물러날 때를 알길 바란다”고 일갈했다.이형민 최수진 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지