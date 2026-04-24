9세 미만까지 확대한 아동수당 첫 지급
오늘부터… 43만명 최대 48만원까지
아동수당 지급 연령이 종전 8세 미만에서 9세 미만으로 높아지면서 생일이 지나 수당이 끊겼던 아동 43만명이 최대 48만원의 급여를 받게 된다. 다만 90일 이상 해외에 체류하거나 지급 정보가 확인되지 않은 아동은 지급 대상에서 제외된다.
보건복지부는 개정된 ‘아동수당법’에 따라 24일부터 아동수당을 지급한다고 23일 밝혔다. 기존에는 8세 미만 아동에게 월 10만원을 지급했으나 개정 이후 지급 연령이 9세 미만으로 상향되면서 8세 생일이 지나 수당이 끊겼던 2017년 1월생부터 2018년 3월생까지는 1~3월 소급분을 포함해 지급한다. 지급 연령은 2027년 10세 미만, 2028년 11세 미만 등 단계적으로 13세 미만까지 확대할 예정이다.
수당은 거주 지역별로 차등 지급된다. 수도권 아동은 그대로 월 10만원이고 비수도권 아동은 10만5000원이다. 인구감소지역은 우대지역과 특별지역으로 나뉘는데 우대지역은 11만원, 특별지역은 12만원을 받는다. 수당을 지역사랑상품권으로 받으면 1만원씩이 더 얹어진다.
예컨대 인구감소지역 특별지역에 사는 2017년 1월~2018년 1월생의 경우 소급분 40만원과 지역에 따른 추가금 8만원까지 최대 48만원을 받게 된다. 5월부터는 출생 월과 관계없이 이 같은 거주 지역과 지급 방식에 따른 금액이 적용된다.
이달 전체 지급 대상은 소급 지급 아동을 포함해 255만명으로 총지급액은 3892억원 규모다. 정부는 별도 신청 없이 지급되도록 했으며, 지급 정보 확인이 완료되지 않은 대상자는 추후 소급 지급할 계획이다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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