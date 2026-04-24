키·체중·취미·재혼 이력까지… 42만명 회원정보 털린 ‘듀오’
결혼중개업체 민감정보 대거 유출
“현재까지도 유출 사실 통지 안 해”
개인정보위, 과징금 등 12억원 부과
결혼정보회사 듀오가 정회원 42만7464명의 개인정보를 털려 과징금·과태료 12억1020만원을 부과받았다. 회원의 이름, 생년월일, 성별과 같은 기본 정보뿐만 아니라 재산과 종교, 신장, 체중, 혼인 경력 등 내밀한 사적 정보가 대거 빠져나간 것으로 파악됐다. 29만8566명의 개인정보는 듀오가 보유 기한을 초과해 보관하다가 유출된 것으로 나타났다.
개인정보보호위원회는 지난 22일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 듀오에 과징금 11억9700만원과 과태료 1320만원을 부과했다고 23일 밝혔다. 이 같은 처분 사실을 홈페이지에 공표하고 재발 방지를 위한 안전 조치를 강화할 것도 명령했다.
듀오의 업무용 컴퓨터는 지난해 1월 악성 코드에 감염된 것으로 조사됐다. 직원이 컴퓨터를 사용하던 중 해킹을 위해 제작된 가짜 인터넷 주소를 실수로 클릭한 것이다. 해커는 감염된 컴퓨터를 통해 정회원 데이터베이스(DB)에 접속할 수 있는 계정을 탈취했다. 이후 DB에 접근해 42만7464명의 개인정보를 내려받았다.
유출된 개인정보에는 민감한 정보가 다수 포함된 것으로 조사됐다. 이름, 생년월일, 주민등록번호, 휴대폰 번호는 물론 재산, 신장, 체중, 종교, 취미, 혼인 경력, 가족 관계 등 개인의 성향과 배경을 보여줄 수 있는 사항들이 유출됐다. 학력과 전공, 졸업 연도, 직장명, 입사 시기 등도 빠져나갔다. 단 주민등록번호와 비밀번호는 암호화 처리된 상태로 유출됐다.
듀오는 결혼중개업체라는 이유로 이같이 민감한 개인정보를 과도하게 수집해 온 것으로 드러났다. 개인정보처리방침에 기재한 보유 기간 5년이 지난 정회원 29만8566명의 정보를 파기하지 않고 보관하다가 대량 피해를 유발했다. 듀오는 정회원들의 주민등록번호도 법적 근거 없이 수집한 뒤 저장해 온 것으로도 조사됐다.
2차 피해 방지에 소홀했던 점도 확인됐다. 듀오는 유출 사실을 인지하고도 법령상 신고 기한인 72시간을 넘겨 개인정보위에 신고했다. 또 72시간 안에 유출 사실을 피해자에게 통지해야 하지만 지금까지 알리지 않고 있는 점도 파악됐다.
이밖에 콜센터 용역업체 KS한국고용정보는 상담사, 직원 등 4만875명의 이름, 주민등록번호와 같은 개인정보를 탈취당해 개인정보위로부터 과징금 35억3700만원과 과태료 420만원을 부과받았다. 해커가 관리자 계정을 해킹해 개인정보를 빼간 것으로 조사됐다. 묘지 임대·관리 업체 금릉공원묘원은 홈페이지 관리 부실로 이용자 5373명의 이름과 휴대폰 번호 등을 털려 과징금 5420만원 처분을 받았다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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