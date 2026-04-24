41세 칸쵸 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트 돌아왔다

장수브랜드 ‘펀슈머’ 겨냥 마케팅

소비자 사이 ‘칸쵸깡’ 신조어 나와

초코송이·고래밥도 동화에디션 출시

뉴시스

출시 40년이 넘은 장수 브랜드 ‘칸쵸’를 소셜네트워크 중심으로 불러냈던 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트가 재개된다. 꾸준한 인지도를 자랑하면서도 젊은 소비자와의 접점은 적었던 장수 브랜드들은 ‘펀슈머’를 겨냥해 참여형 마케팅을 강화하고 있다.



롯데웰푸드는 초콜릿 과자 칸쵸의 소비자 참여형 이벤트 ‘내 이름을 찾아라 시즌2’를 운영한다고 23일 밝혔다. 앞서 지난해 9~11월 같은 이름의 행사를 진행해 큰 호응을 얻었는데, 그 후속 이벤트 격이다.



내 이름을 찾아라 이벤트는 칸쵸 뒷면에 임의의 이름을 새겨 소비자가 자신이나 지인의 이름을 찾을 수 있도록 한 것이다. 제 이름이 새겨진 제품을 찾기 위해 제품을 구매하는 소비자들로 이벤트도 폭발적인 호응을 얻었다. 특히 반복 구매하는 소비자들로 ‘칸쵸깡’이라는 신조어까지 나왔다. 가수 아이유가 자기 이름을 찾는 영상을 게재하면서 이벤트 분위기는 최고조에 달했다.



그 결과 이벤트 기간 칸쵸 판매량은 평소 대비 세 배로 늘었다. 이벤트 초기에는 생산량이 판매량을 따라가지 못할 정도였다. 당시 롯데웰푸드는 출시 40년이 지난 국민과자로 다시 한 번 소비자들이 흥미를 이끌었다는 것에 고무됐다.



첫 번째 이벤트에서 대성공을 거둔 롯데웰푸드는 5개월여 만에 이벤트를 재개했다. 이름수는 기존 504개에서 550개로 늘었다. 이벤트에 참여하려는 소비자는 본인 또는 응모하고 싶은 타인의 이름이 새겨진 칸쵸를 찾아 촬영한 뒤, 전용 이벤트 페이지에 사진을 업로드하면 응모할 수 있다. 이벤트 페이지는 제품 전면 QR코드로 접속할 수 있다. 이벤트 페이지에서는 실시간 응모 이름 순위를 공개해 많이 접수된 이름을 확인할 수 있도록 했다. 특히 이 가운데 1위와 2위 이름은 별도 굿즈로 제작해 경품으로 활용키로 했다. 패키지 디자인도 바꿔서 칸쵸 캐릭터 카니와 쵸니를 탐험가 콘셉트로 적용해 이름 칸쵸를 찾아가는 설정을 담았다.



수명이 긴 ‘국민 과자’는 인지도가 높아도 판매량은 늘지 않는 경우가 많다. 장수 브랜드의 이벤트는 오래된 제품에 새로운 소비자를 유입시키기 위한 것일 때가 많다. 칸쵸도 내 이름을 찾아줘 시즌2 이벤트에서는 라엘, 제니, 슬, 도희, 결, 인율 등 젊은 소비자들의 이름으로 쓰일만 한 새로운 이름들을 대거 포함시켰다.



오리온도 출판사 김영사와 함께 ‘초코송이’와 ‘고래밥’의 세계관을 그림책으로 확장해, ‘동화 에디션’ 제품을 선보였다. 초코송이의 ‘송이’와 고래밥의 ‘라두’ 캐릭터를 주인공으로 그림책을 제작하고 이를 패키지에 접목한 한정판 제품을 출시했다. 오리온은 “단순히 먹는 과자를 넘어 보고 읽고 즐기는 경험으로 확장한 것”이라고 설명했다.



이은희 인하대 소비자학과 교수는 “브랜드 수명이 긴 제품들은 인지도가 떨어지지 않아도 새로운 소비자들에게 선택받기 어려워지는 경우가 있다”며 “젊은층을 겨냥한 참여형 마케팅이 해결책이 될 수 있다”고 분석했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 출시 40년이 넘은 장수 브랜드 ‘칸쵸’를 소셜네트워크 중심으로 불러냈던 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트가 재개된다. 꾸준한 인지도를 자랑하면서도 젊은 소비자와의 접점은 적었던 장수 브랜드들은 ‘펀슈머’를 겨냥해 참여형 마케팅을 강화하고 있다.롯데웰푸드는 초콜릿 과자 칸쵸의 소비자 참여형 이벤트 ‘내 이름을 찾아라 시즌2’를 운영한다고 23일 밝혔다. 앞서 지난해 9~11월 같은 이름의 행사를 진행해 큰 호응을 얻었는데, 그 후속 이벤트 격이다.내 이름을 찾아라 이벤트는 칸쵸 뒷면에 임의의 이름을 새겨 소비자가 자신이나 지인의 이름을 찾을 수 있도록 한 것이다. 제 이름이 새겨진 제품을 찾기 위해 제품을 구매하는 소비자들로 이벤트도 폭발적인 호응을 얻었다. 특히 반복 구매하는 소비자들로 ‘칸쵸깡’이라는 신조어까지 나왔다. 가수 아이유가 자기 이름을 찾는 영상을 게재하면서 이벤트 분위기는 최고조에 달했다.그 결과 이벤트 기간 칸쵸 판매량은 평소 대비 세 배로 늘었다. 이벤트 초기에는 생산량이 판매량을 따라가지 못할 정도였다. 당시 롯데웰푸드는 출시 40년이 지난 국민과자로 다시 한 번 소비자들이 흥미를 이끌었다는 것에 고무됐다.첫 번째 이벤트에서 대성공을 거둔 롯데웰푸드는 5개월여 만에 이벤트를 재개했다. 이름수는 기존 504개에서 550개로 늘었다. 이벤트에 참여하려는 소비자는 본인 또는 응모하고 싶은 타인의 이름이 새겨진 칸쵸를 찾아 촬영한 뒤, 전용 이벤트 페이지에 사진을 업로드하면 응모할 수 있다. 이벤트 페이지는 제품 전면 QR코드로 접속할 수 있다. 이벤트 페이지에서는 실시간 응모 이름 순위를 공개해 많이 접수된 이름을 확인할 수 있도록 했다. 특히 이 가운데 1위와 2위 이름은 별도 굿즈로 제작해 경품으로 활용키로 했다. 패키지 디자인도 바꿔서 칸쵸 캐릭터 카니와 쵸니를 탐험가 콘셉트로 적용해 이름 칸쵸를 찾아가는 설정을 담았다.수명이 긴 ‘국민 과자’는 인지도가 높아도 판매량은 늘지 않는 경우가 많다. 장수 브랜드의 이벤트는 오래된 제품에 새로운 소비자를 유입시키기 위한 것일 때가 많다. 칸쵸도 내 이름을 찾아줘 시즌2 이벤트에서는 라엘, 제니, 슬, 도희, 결, 인율 등 젊은 소비자들의 이름으로 쓰일만 한 새로운 이름들을 대거 포함시켰다.오리온도 출판사 김영사와 함께 ‘초코송이’와 ‘고래밥’의 세계관을 그림책으로 확장해, ‘동화 에디션’ 제품을 선보였다. 초코송이의 ‘송이’와 고래밥의 ‘라두’ 캐릭터를 주인공으로 그림책을 제작하고 이를 패키지에 접목한 한정판 제품을 출시했다. 오리온은 “단순히 먹는 과자를 넘어 보고 읽고 즐기는 경험으로 확장한 것”이라고 설명했다.이은희 인하대 소비자학과 교수는 “브랜드 수명이 긴 제품들은 인지도가 떨어지지 않아도 새로운 소비자들에게 선택받기 어려워지는 경우가 있다”며 “젊은층을 겨냥한 참여형 마케팅이 해결책이 될 수 있다”고 분석했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지