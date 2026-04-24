화물연대 조합원 친 ‘살인 혐의’ 운전자 구속
법원 “도망·증거인멸 염려 있어”
차 몰고 ‘경찰 돌진’ 조합원도 구속
경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대) 집회에서 조합원을 치어 숨지게 한 혐의를 받는 화물차 운전자가 23일 구속됐다.
창원지법 진주지원 이지웅 영장전담 부장판사는 살인 혐의를 받는 40대 비조합원 운전자 A씨에 대한 구속영장을 발부했다. 당시 집회 과정에서 승합차를 몰고 경찰 바리케이드를 향해 돌진한 혐의를 받는 60대 화물연대 조합원 B씨도 구속됐다. 이 부장판사는 A씨에 대해 “도망 및 증거인멸 염려가 있다”고 밝혔다. B씨에 대해서도 “도망 염려가 있다”고 판단했다.
앞서 이날 오전 10시25분쯤 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 도착한 A씨는 모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 채 고개를 숙였다. “고의성이 있었느냐” “피해자 측에 할 말이 있느냐” 등의 기자들 질문에 “죄송하다”고 말했다.
A씨는 지난 20일 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 도로에서 화물차를 몰고 가다 화물연대 조합원들을 들이받아 1명을 숨지게 한 혐의를 받는다. 경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했으나 사고 당시 정황을 종합해 미필적 고의가 있다고 판단, 살인 혐의로 변경했다. 사고 영상과 차량 전자식 운행기록장치(DTG) 등을 분석한 결과 A씨가 피해자들을 들이받은 뒤 정차하지 않고 그대로 주행한 것으로 경찰은 판단했다.
B씨는 같은 날 승합차로 물류센터 정문을 막고 있던 경찰 바리케이드를 들이받아 경찰관 1명을 다치게 한 혐의를 받는다. 전날에는 집회 현장에서 흉기를 들고 위협한 혐의 등으로 50대 화물연대 조합원 C씨가 구속됐다.
진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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