“종전 후에도 기뢰 제거까지 최소 6개월”
미 국방 “GPS 기뢰 탐지 어려워”
고유가 여파 연말 이후까지 지속
미국 국방부가 22일(현지시간) 호르무즈 해협에 부설된 기뢰에 대해 이란 전쟁이 끝날 때까지 제거 작업에 착수하기 어렵고 완전히 제거하기까지 6개월이 걸릴 수 있다고 평가했다고 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.
WP는 미 국방부 고위 당국자가 이날 하원 군사위원회 비공개 브리핑에서 이 같은 전망을 제출했다고 전하며 “휘발유와 원유 가격은 (11월) 중간선거 때까지 높은 수준을 유지할 것으로 보인다”고 보도했다. 브리핑에서 국방부는 이란이 호르무즈 해협과 주변에 20개 이상의 기뢰를 설치했을 가능성이 있다고 보고한 것으로 알려졌다. 특히 일부 기뢰는 위치추적장치(GPS) 기술을 이용해 원격 부설된 탓에 미군이 탐지하기 어렵다는 보고도 있었다. 나머지 기뢰들은 이란군이 소형 보트를 이용해 직접 설치한 것으로 추정된다.
이란은 미국의 공격이 계속되던 지난달 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하기 시작했다. 기뢰 부설로 사고 위험이 커지면서 호르무즈 해협 경색이 심화했다. 미국은 동맹국에 기뢰 제거 작업을 요청하기도 했다. 뉴욕타임스는 최근 이란이 기뢰를 뿌려놓고 정확한 위치를 파악하지 못하고 있다고 보도한 적도 있다.
하지만 미국은 이란과 2주 휴전을 하고 협상을 진행하던 지난 11일 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 착수한다고 발표했다. 당시 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “아마 수중에 기뢰가 몇 개 남아 있을 것”이라며 “우리는 기뢰 제거함이 있다. 우리는 해협의 기뢰를 제거하고 있다”고 주장했다. 미군 중부사령부도 성명을 내고 기뢰 제거 작전의 시작을 공지했다.
이날 국방부 보고에 따르면 전쟁이 종료될 때까지 본격적인 기뢰 제거 작전이 시행되지 못할 가능성이 크다. 이란과의 2차 종전 협상을 재개하지 못한 상황이라 종전 시점은 더욱 불투명하다. 종전 이후에도 전 세계 원유의 20%가 이동하는 호르무즈 해협에서 기뢰 제거에 6개월이 소요되면 원유 가격 불안정은 불가피하다. WP는 국방부의 보고에 대해 “이란 전쟁이 미치는 경제적 영향이 올해 말이나 이후까지 이어질 수 있다는 의미”라고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사