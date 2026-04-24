‘방패’ 거듭난 수원… ‘무패’ 부산 막을까
K리그2 선두권 빅매치… 승점 3점 차
올 시즌 프로축구 K리그2에서 선두 쟁탈전을 벌이고 있는 수원 삼성과 부산 아이파크가 맞대결에 나선다.
수원과 부산은 25일 수원월드컵경기장에서 2026 K리그2 9라운드 경기를 치른다. 일찌감치 ‘우승 후보’로 꼽혔던 수원은 승점 19점(6승 1무 1패)으로 2위에 올라 있다. 22점(7승 1무)으로 1위를 달리는 부산을 3점 차로 뒤쫓고 있다.
현재까지 두 팀의 성향은 극명하게 갈린다. 올 시즌 이정효 감독이 지휘봉을 잡은 수원은 탄탄한 수비 조직력을 갖춘 방패의 팀으로 거듭났다. 경기당 평균 0.25골(8경기 2실점)만 내주며 최소 실점 1위를 달리고 있다. 리그에서 가장 많은 6차례 무실점 경기를 선보였다.
다만 수원은 개막 5연승 이후 다소 주춤한 모습이다. 높은 볼 점유율(59.5%·1위)을 바탕으로 한 빌드업, 전방 압박 등으로 공격을 전개하고 있지만, 많은 슈팅 기회를 창출하지 못하고 있다. 수원의 빌드업 방식을 간파한 상대 팀들이 집중 견제에 나섰다는 분석이 나온다.
지난 시즌 8위에 그쳤던 부산은 리그 유일의 무패 행진을 이어가며 돌풍을 일으키고 있다. 조성환 감독 부임 3년 차를 맞은 부산은 수원과 달리 공격 축구로 상승세를 탔다. 경기당 평균 2.25골(8경기 18골)로 최다 득점 1위를 질주하고 있다. 8경기 동안 94차례 슈팅(3위)을 퍼부었다.
득점 루트가 다양한 것도 강점이다. 올 시즌 부산은 크리스찬과 백가온이 각각 4골씩, 김찬과 가브리엘이 2골씩을 책임지고 있다. 이밖에도 6명의 선수가 1골씩을 보탰다. 지난 18일 수원 FC전에선 부상을 당한 김찬 대신 투입된 사비에르가 골맛을 봤다.
승리가 더욱 절실한 쪽은 ‘명가 재건’을 외치고 있는 수원이다. 수원은 지난 시즌 리그 2위를 하고도 승강 플레이오프의 벽을 넘지 못하고 2부에 잔류했다. 올 시즌 우승과 함께 K리그1으로 승격하는 것을 목표로 잡은 팀이다. 부산과의 맞대결에서 질 경우 6점까지 격차가 벌어져 순위 싸움에서 주도권을 잃게 된다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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