KB금융, 역대급 자사주 소각… 파격적 주주환원
1426만주 소각·6000억 추가 매입
KB금융그룹이 역대 최대 규모의 자사주 소각을 단행하며 주주환원 확대에 나섰다.
KB금융은 23일 올해 1분기 실적을 발표하고 발행주식의 약 3.8%에 해당하는 1426만주의 자기주식을 전량 소각하기로 했다고 밝혔다. 금액 기준으로 업계 최대 규모다. 최근 자사주 소각 의무화 논의가 진행되는 가운데 유예기간을 두지 않고 곧바로 소각에 나섰다는 점이 특징이다. 주당 1143원의 분기배당과 6000억원 규모의 추가 자사주 매입·소각도 의결했다.
견고한 실적이 이를 뒷받침했다. KB금융의 올해 1분기 당기순이익은 1조8924억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 증권·자산운용 등 비은행 계열사의 수수료 수익이 늘면서 실적을 이끌었다. KB금융그룹은 1분기 동안 총 8286억원의 사회적 가치를 창출하며 ESG 경영도 병행했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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