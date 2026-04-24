LG, 대학 창업팀 육성 본격화
‘슈퍼스타트 데이 2026’ 개최
올해 첫 ‘루키 프로그램’도 신설
LG는 23일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 ‘슈퍼스타트 데이 2026’(사진)을 개최했다고 밝혔다. 2018년 시작된 이 행사는 유망 스타트업이 LG 계열사와 기관 등을 상대로 핵심 기술을 발표하고 협력 및 투자 유치 기회를 얻는 자리가 되고 있다. 이날 행사에는 서울대 기계공학·전기정보공학 박사들이 창업한 ‘로맨틱로보틱스’, 세계 최대 IT 전시회 CES에서 혁신상을 수상한 ‘퀘스터’ 등 41개 스타트업이 참여했다.
LG는 올해 처음으로 대학 창업팀을 위한 ‘루키 프로그램’도 신설했다. 현장 투표와 심사단 점수를 종합해 선발된 ‘Pinta AI’, ‘모토마인드’, ‘포바디’ 3개팀에는 상금과 함께 중소벤처기업부 초기창업패키지 서류 면제, LG 계열사와의 협업 기회가 주어진다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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