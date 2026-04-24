영화 ‘왕사남’ 흥행 잇는다… 영월 단종문화제 오늘 개막
영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남)의 주요 배경인 강원도 영월에서 비운의 왕 단종과 충신의 넋을 기리는 역사문화축제가 열린다.
영월군은 24~26일 장릉, 청령포, 동강둔치 일대에서 제59회 단종문화제를 연다고 23일 밝혔다. 첫날에는 ‘청령포 유배 행사’가 진행된다. 단종이 나룻배를 타고 청령포로 들어가는 모습을 재현하는 것이다. 개막 콘서트, 정순왕후 선발대회, 불꽃놀이, 드론 쇼 등도 펼쳐진다. 왕사남의 장항준 감독은 개막식에 참석한 데 이어 영월아카데미에서 특별강연을 한다.
둘째 날에는 가례와 단종국장 프로그램 등이 이어진다. ‘단종과 정순왕후 가례’는 고증을 바탕으로 조선 왕실 혼례 문화를 재현하는 행사다. 군은 2007년부터 단종국장 행사를 열고 있다. 강원도 무형유산인 칡줄다리기와 칡줄 행렬이 축제의 대미를 장식한다. 주민과 관광객이 함께 어우러지는 이 행사에는 왕사남에서 영월군수 역을 맡은 박지환 배우가 함께한다.
안백운 문화관광과장은 “올해 단종문화제는 단종의 서사를 더 깊고 풍성하게 체험할 수 있도록 준비했다”며 “단종의 역사와 영월의 가치를 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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