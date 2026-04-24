신한 밸류업 2.0 발표… “주주환원율 상한 없앤다”
ROE·성장률 연동 공식 도입
신한금융그룹이 50%였던 목표 주주 환원율의 상한선을 없애고 주주 환원 구조로 전환하는 기업 가치 제고 계획 ‘신한 밸류 업 2.0’을 23일 발표했다.
핵심은 ‘자기자본이익률(ROE) 10% 이상’으로 상향한 목표를 성장률과 연동한 새 주주 환원율 공식이다. 목표 ROE가 10%고 성장률이 4~5%인 경우 예상 주주 환원율이 최대 60%가 되는 식이다. 성장률은 경상 자본이나 위험가중자산(RWA) 증가율 등을 고려해 이사회에서 정할 예정이다. 신한금융은 올해 결산부터 3년간 비과세 배당을 시작하고, 이미 발표한 자사주 5000만주 이상 매입 소각 계획도 꾸준히 이행하기로 했다. 장정훈 신한금융 재무 담당 부사장은 “그룹의 성장과 주주 환원이 함께 선순환하는 지속 가능한 체계를 구축한 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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