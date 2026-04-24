K팝 그룹 4팀, 주말 일본서 42만 관객 만난다
동방신기·트와이스·에스파·데이식스
도쿄돔·닛산스타디움 등서 공연 펼쳐
4월 마지막 주말, 역대급 규모의 K팝 군단이 일본 열도에 상륙한다. 앞서 방탄소년단(BTS)이 도쿄돔 공연을 성공적으로 마무리한 데 이어, 이번 주말에는 동방신기(사진)·트와이스·에스파·데이식스가 일본 주요 대형 공연장을 동시에 채운다. 양일간 네 팀이 동원하는 관객만 42만명을 넘어설 전망이다.
한류의 길을 닦은 동방신기는 25~26일 요코하마 닛산 스타디움(약 7만5000명 수용)에 올라 이틀간 15만명을 만난다. 동방신기는 이미 2013년 해외 아티스트 최초로 이곳에 입성했고, 2018년에는 일본 공연 역사상 처음으로 3일간 공연을 펼쳤다.
일본에서 ‘국민 걸그룹’으로 자리매김한 트와이스도 25일을 시작으로 26, 28일 3회에 걸쳐 도쿄국립경기장 무대에 선다. 해외 아티스트로는 최초 입성이다. 회당 약 8만명, 28일까지 포함해 총 24만명 규모의 관객을 동원할 전망이다. 트와이스는 꾸준히 현지 활동을 해온 데다 ‘미사모’로도 활동하는 일본인 멤버 미나, 사나, 모모가 큰 인기를 누리며 폭넓은 팬층을 형성했다.
2023년 해외 가수 최단기간(2년9개월) 도쿄돔 입성 기록을 세운 에스파도 이번 주말 세 번째 도쿄돔 공연을 펼친다. 지난 11~12일 오사카 교세라돔까지 접수한 이들은 7년 차의 노련함으로 도쿄돔을 가득 채울 예정이다. 같은 기간 데이식스도 도쿄 게이오 아레나에서 이틀간 2만명을 만나며 밴드형 K팝의 존재감을 각인시킨다.
K팝 군단의 일본 공연장 점령은 이번 주말로 끝나지 않는다. 2PM이 다음 달 9~10일 도쿄돔에서 일본 데뷔 15주년 기념 공연을 이어간다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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