듀오 베를린 제4회 정기연주회, 이화성악회 제26회 정기연주회
[And 방송·문화]
피아노 앙상블인 듀오 베를린이 5월 6일 서울 영등포구 영산아트홀에서 제4회 정기연주회(포스터)를 연다. 듀오 베를린은 친구 사이인 피아니스트 이재완과 정민경이 독일 베를린 유학 시절의 추억과 즐거움을 연주로 재현하기 위해 결성했다. 가톨릭대 조교수인 이재완은 베를린 국립예술대 석사, 에센 폴크방 국립예술대 피아노 최고연주자과정을 졸업했다. 한양대 겸임교수인 정민경은 베를린 국립음대 학사와 석사, 칼스루에 국립음대 최고연주자과정을 졸업했다. ‘멜로디, 마법 그리고 5월’(Melody, Magic and May)이란 부제를 단 이번 정기연주회에서는 풀랑의 ‘두 대의 피아노를 위한 카프리치오’, 모차르트의 ‘두 대의 피아노를 위한 소나타’ K.448 등을 연주한다. 문의 CLASSICO(02-775-8600)
이화성악회가 5월 11일 영산아트홀에서 제26회 정기연주회(포스터)를 개최한다. 이화성악회는 이화여대 음대 성악과 졸업생들로 구성된 연주단체로 2011년 창단됐다. 국내외에서 전문연주자과정을 마친 뒤 현재 무대와 강단에서 활발하게 활동하고 있는 성악가들이 회원으로 참여하고 있다. 지난 15년간 다양한 앙상블과 오페라를 꾸준히 선보여 왔다. ‘사랑, 노래가 되다’라는 부제를 단 이번 정기연주회에는 피아노 구수경·박마리와 함께 소프라노 정자영·고혜영·최정윤·강은희·박민경·박수지·김문진·이수진이 무대에 선다. 이들 소프라노는 리스트의 ‘라인강, 아름다운 강에서’, 리하르트 슈트라우스의 ‘소녀의 꽃’, 김동진의 ‘가고파’ 등 국내외 가곡 등을 들려준다. 문의 예인예술기획(02-586-0945)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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