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[포토] 로봇이 운영하는 편의점

입력:2026-04-22 21:22
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서울 강남구 코엑스에서 22일 개막한 월드IT쇼 롯데이노베이트 부스에서 AI 로봇이 편의점을 운영하는 모습을 관객들이 신기해하며 지켜보고 있다.

뉴시스

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