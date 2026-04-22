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[포토] 오피스텔 전셋값도 껑충

입력:2026-04-22 21:20
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서울 시내의 한 공인중개사무소에 22일 오피스텔 매물 안내문이 게시돼 있다. 서울 아파트 전셋값이 급등하면서 오피스텔 전셋값도 동반 상승하는 흐름이 이어지고 있다.

뉴시스

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