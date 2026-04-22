시사 전체기사 [포토] 오피스텔 전셋값도 껑충 입력:2026-04-22 21:20 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 시내의 한 공인중개사무소에 22일 오피스텔 매물 안내문이 게시돼 있다. 서울 아파트 전셋값이 급등하면서 오피스텔 전셋값도 동반 상승하는 흐름이 이어지고 있다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 2 “장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다 3 “쌍방울, 北에 돈 줬다” “안줬다”… 여야, 증인 위증 고발전 4 서울시장 누가되든 한강버스 다닌다 5 한병도 사상 첫 연임 도전… 與, 권력구도 가를 릴레이 선거전 해당분야별 기사 더보기 1 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 2 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 3 고리1호기 10년 만에 원전 8개로… ‘정전 없는 한국’ 기틀 마련 4 “박사 되느니 하이닉스 간다” 5 한국 집값, 물가 상승 감안하면 1.7% 내렸다…14분기째 하락 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 3 “기회 주면 재복무”…징역 1년 6개월 구형, 송민호의 사죄 4 늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어” 5 ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 해당분야별 기사 더보기 1 “연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다” 2 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 3 ‘호구 잡혀’ 비판에 발끈한 트럼프 “내가 이란 찢어놨다” 4 팔다리 없어도 ‘엄마’니까…입으로 바느질해 세 남매 키운 노모 5 전쟁 출구 못 찾는 트럼프…이란은 불신·국민은 반대·동맹은 외면 ‘삼중고’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 2 15㎏ 쏙… 훨훨 나는 말컹 3 험지에 기꺼이 거름 된 경북의 짝사랑들…다큐 ‘빨간 나라를 보았니’ 4 2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승 5 오타니의 마구, 올해도 KBO 흔든다…스위퍼 전성시대 해당분야별 기사 더보기 1 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 2 첫 상어 부패… 2006년 내장까지 방부 처리한 현 상어로 교체 3 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 지는 선거에 기꺼이 나선 이들의 분투… ‘빨간 나라를 보았니’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사 용의자, 챗GPT에 물어봤다 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 사이드미러에 팔을 ‘툭’… 80회 1천만원 뜯은 50대 구속 “연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다” 정부 CU 사태 ‘선 긋기’에 원·하청 교섭 불확실성 커졌다 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 “장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요