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[포토] 22일 지구의날, 지구를 걱정하는 시민들의 목소리

입력:2026-04-22 18:49
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시민단체 소비자기후행동이 22일 지구의 날을 맞아 서울 광화문광장에서 정부에 요구 사항을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다. 윤웅 기자

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