시사 전체기사 [포토] 22일 지구의날, 지구를 걱정하는 시민들의 목소리 입력:2026-04-22 18:49 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민단체 소비자기후행동이 22일 지구의 날을 맞아 서울 광화문광장에서 정부에 요구 사항을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 2 “장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다 3 “쌍방울, 北에 돈 줬다” “안줬다”… 여야, 증인 위증 고발전 4 서울시장 누가되든 한강버스 다닌다 5 한병도 사상 첫 연임 도전… 與, 권력구도 가를 릴레이 선거전 해당분야별 기사 더보기 1 고리1호기 10년 만에 원전 8개로… ‘정전 없는 한국’ 기틀 마련 2 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 3 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 4 “박사 되느니 하이닉스 간다” 5 한국 집값, 물가 상승 감안하면 1.7% 내렸다…14분기째 하락 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 3 “기회 주면 재복무”…징역 1년 6개월 구형, 송민호의 사죄 4 늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어” 5 ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 해당분야별 기사 더보기 1 “연장 가능성 작다”던 트럼프, 무기한 휴전 연장…이란 “아무 의미 없다” 2 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 3 ‘호구 잡혀’ 비판에 발끈한 트럼프 “내가 이란 찢어놨다” 4 팔다리 없어도 ‘엄마’니까…입으로 바느질해 세 남매 키운 노모 5 전쟁 출구 못 찾는 트럼프…이란은 불신·국민은 반대·동맹은 외면 ‘삼중고’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 2 15㎏ 쏙… 훨훨 나는 말컹 3 험지에 기꺼이 거름 된 경북의 짝사랑들…다큐 ‘빨간 나라를 보았니’ 4 2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승 5 오타니의 마구, 올해도 KBO 흔든다…스위퍼 전성시대 해당분야별 기사 더보기 1 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 2 첫 상어 부패… 2006년 내장까지 방부 처리한 현 상어로 교체 3 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 지는 선거에 기꺼이 나선 이들의 분투… ‘빨간 나라를 보았니’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 전투기로 인생샷 찍으려다 ‘쿵’…수리비만 8억원 중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 경찰 조사 대기 중 사망한 피의자…텀블러서 독극물 검출 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사 용의자, 챗GPT에 물어봤다 늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어” ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요