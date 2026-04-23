JY의 선택, ‘하만’… 삼성 지붕 아래서 초일류 전장기업 도약
삼성전자의 하만 인수 10주년
작년 매출 15.7조… 합병 뒤 2배↑
독일 ZF ADAS 인수 등 투자 지속
삼성전자가 하만을 인수한 지 올해로 10주년을 맞았다. 삼성 하만은 지난해 매출 15조원대를 기록하며 삼성의 ‘효자’이자, 초일류 전장 및 오디오 기업으로 성장을 거듭하고 있다. 차세대 성장 동력으로 전장 사업을 지목했던 이재용 삼성전자 회장의 ‘승부수’가 통했다는 평가가 업계에서 나온다.
삼성전자는 2016년 11월 하만 인수를 발표했으며, 이듬해 3월 9조4000억원(약 80억 달러)을 투입해 인수 작업을 마무리했다. 당시 한국 기업의 해외 기업에 대한 역대 최대 규모 인수합병(M&A)이었다.
여기엔 이재용 회장의 결단이 작용했다. 이 회장은 일찍이 미래차 전장 부품을 삼성전자의 ‘넥스트(Next) 성장 동력’으로 주목했다. 세계 1위 오디오·전장 기업인 하만 인수는 그룹의 미래 먹거리인 스마트카와 스마트홈 분야로의 진출 기반이 됐다.
두 기업의 시너지는 지난 10년 간의 성과로 증명됐다. 지난해 삼성 하만은 매출 15조7833억원과 영업이익 1조5311억원으로 역대 최대 실적을 기록했다. 이는 삼성전자의 인수 완료 직후인 2017년 매출(7조1034억원)과 비교해 2배 늘어난 수치다.
하만의 주요 전장 부품은 삼성전자의 5G 이동통신 기술과 접목돼 첨단 전장 솔루션으로 재탄생했다. 이를 통해 삼성 하만은 원활한 온라인 접속과 신속한 차량 제어, 위성전화 등 세계 최고 수준의 커넥티드카 기능을 구현하고 있다.
80년간 쌓아온 하만의 음향 기술은 삼성전자의 IT 완제품 시장 경쟁력의 기반이 됐다. 여기엔 하만의 대표 오디오 브랜드 JBL의 기술력도 작용했다. JBL은 세계 최초로 돌비 스테레오 카세트 레코드와 플레이어를 선보인 오디오 명가다. 세계 1위 수준의 오디오 기술은 삼성전자의 TV와 가전, 모바일 제품에 적용되고 있다.
성장을 위한 투자는 현재진행형이다. 지난해 12월 하만은 자율주행용 스마트 카메라 모듈 분야의 최강자로 꼽히는 독일 전장 기업 ZF의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업부를 인수했다. 삼성전자는 또 헝가리에 1억3118만 유로(약 2300억원)를 투자해 자율주행 소프트웨어·하드웨어 연구개발(R&D) 센터와 하만의 전장 생산기지를 확대할 방침이다. 지난해 5월에는 미국 기업 마시모의 오디오 사업부를 인수하며 오디오 분야에서도 투자를 이어갔다.
삼성전자 관계자는 22일 “삼성 하만이 오디오 분야뿐 아니라 핵심 전장 부품인 디지털 콕핏(운전 공간)과 카오디오 분야에서도 세계 1위를 달리고 있다”며 “삼성의 하만 인수는 ‘두 마리 토끼’를 모두 잡는 시도가 됐다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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