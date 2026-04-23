패트리엇 60%·사드 80% 소진… 미군 7개 핵심 무기 비축량 급감
CSIS, 이란 전쟁 이후 탄약 현황 분석
국방부, 기업과 무기 생산 확대 논의
이란 전쟁 발발 후 미국의 핵심 방공 및 정밀타격 미사일 비축량이 급감했다는 보고서가 나왔다. 이란 전쟁 수행엔 문제가 없지만 중국과 같은 동등한 경쟁국과 서태평양 등에서 대규모 전면전을 치르기엔 역부족이라는 분석이다.
미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 21일(현지시간) 미 국방부 예산 자료를 토대로 ‘이란 전쟁 휴전 시점의 주요 탄약 현황’ 보고서를 발표하고 전쟁 발발 후 39일 동안 사용된 주요 무기체계의 소모 수준을 공개했다. 분석 대상은 장거리 타격과 미사일 방어에 투입되는 7개 핵심 전력이다. 가장 눈에 띄는 건 방공망 핵심인 패트리엇과 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)다. 패트리엇은 총 2330발 중 최대 1430발이 사용돼 61.4%가 소진됐다. 남은 물량은 약 900발로 38.6%에 그친다.
사드는 360발 중 290발이 쓰여 80.6%가 소진됐으며 잔여는 70발(19.4%)이다. 지상 타격용 정밀유도무기인 프리즘(PrSM)은 비축량의 절반 가까이 소모된 것으로 추정됐으며 토마호크 순항미사일 등 장거리 공격 수단도 상당량 투입된 것으로 분석됐다. 미국은 이 기간 동안 1만3000개 이상 목표물을 공격했고 전쟁 초기에는 재즘(JASSM)과 토마호크 등 고가의 정밀 타격탄을 주로 사용하면서 주요 무기의 비축량이 급감했다고 보고서는 분석했다.
이는 이란을 상대하기엔 충분하지만 중국을 상대하기엔 부족하다는 뜻으로 해석된다. CSIS는 “전쟁 이전부터 미국의 탄약 비축량이 동등한 경쟁국과의 충돌에 충분치 않다는 지적이 있었고 이번 전쟁으로 격차가 더 커졌다”며 “7가지 종류의 무기를 전쟁 전 수준으로 회복하려면 최소 1년에서 최대 4년이 걸릴 것”이라고 전망했다.
숀 파넬 국방부 대변인은 미 정치전문매체 더힐에 “미군은 세계에서 가장 강력하며 대통령이 선택한 시기와 장소에서 작전을 수행할 모든 능력을 갖추고 있다”며 “피트 헤그세스 국방장관이 강조했던 것처럼 호르무즈 해협 통제에 미 해군 전력은 10%도 쓰지 않았다”고 답했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 “여전히 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔고 브래드 쿠퍼 사령관은 “우리는 재무장 중이며 장비와 전술을 재정비하고 있다”고 했다.
국방부도 생산 기반 확대에 속도를 내고 있다. 지난 15일 포드와 제너럴모터스(GM) 등 주요 제조기업과 무기 생산 확대 방안을 논의했다는 소식이 전해졌다. 이는 2차 세계대전 당시 디트로이트의 자동차 공장들을 군수 공장으로 전환해 ‘민주주의의 무기고’ 전략을 재현하는 방식으로 방위산업 역량을 강화한다는 계획이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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