출구 못 찾는 ‘혼돈의 지도자’
트럼프 나홀로 ‘휴전 무기한 연장’
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 28일 전격 개시한 이란 전쟁의 출구를 찾지 못하고 있다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 최후통첩을 수차례 연기하고 번복한 끝에 21일(현지시간) 무기한 휴전 연장을 선언했다. 하지만 이란은 강경한 태도를 고수하고 있고, 미국 내 여론은 악화일로다. 동맹도 트럼프의 전쟁 지원 요청에 호응하지 않고 있다.
트럼프가 이날 협상이 타결되지 않으면 이란을 초토화하겠다던 그간 발언을 180도 뒤집으면서까지 ‘나 홀로 휴전’을 선언한 건 종전에 대한 미련이 남았음을 방증하는 것으로 볼 수 있다. 확전 우려가 있는 이란 공습 대신 경제적으로 압박할 수 있는 해상 봉쇄를 통해 이란을 협상 테이블로 끌어들이겠다는 구상을 드러낸 것으로도 해석된다. 트럼프는 트루스소셜에 올린 성명에서 “이란 정부가 분열돼 있다”며 “그들(이란)의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것”이라고 적었다. 이란 측의 협상 참여를 계속 기다리겠다는 뜻이다.
이란은 미국이 요구하는 고농축 우라늄 비축분 반출과 우라늄 농축 중단에 대해서도 거부 의사가 분명하다. 강경파의 입김이 세진 이란이 경제적 고통을 감수하며 ‘버티기’에 돌입할 경우 11월 중간선거를 앞둔 트럼프는 시간에 쫓길 수밖에 없다. 뉴욕타임스는 이날 트럼프가 이란과 협상 도중이던 지난 2월 말 전격적으로 이란을 공습한 점을 거론하며 “미국에 대해 항상 경계해온 이란 당국자들은 트럼프를 특히 더 배신적인 인물로 여긴다”고 보도했다.
미국 내 여론도 악화일로다. AP통신과 시카고대 여론조사센터(NORC)가 지난 16∼20일 미국 성인 2596명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면 트럼프 지지율은 33%로 나타났다. 지난달 조사보다 5% 포인트 하락한 것으로 집권 2기 출범 후 최저다. 트럼프의 전통 지지층인 ‘마가(MAGA)’ 핵심 인사들도 등을 돌렸다. 미국 유권자들이 민감하게 반응하는 휘발유 가격은 급등해 갤런당 4달러를 오르내리고 있다. 트럼프는 전쟁 내내 트루스소셜에 글을 올리고 언론과 릴레이 인터뷰하며 ‘여론전’에 나섰지만 반응은 싸늘하다.
불안정했던 동맹과의 관계도 나빠졌다. 트럼프는 북대서양조약기구(NATO·나토)에 호르무즈 해협에 군함 파견 등 전쟁 지원을 요청한 뒤 거절당하자 ‘종이호랑이’라고 조롱하며 나토 탈퇴를 검토하겠다고 했다. 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령뿐 아니라 친트럼프였던 조르자 멜로니 이탈리아 총리와도 멀어졌다.
트럼프는 휴전 무기한 연장 발표 이후 이란 전쟁에 대해 언급을 자제했다. CNN은 “(휴전 선언) 몇 시간 뒤 트럼프 대통령은 백악관 ‘스테이트 다이닝룸’에서 대학 선수들을 표창하는 행사에 참석했지만 전쟁에 대해서는 이례적으로 아무 언급도 하지 않았다”며 “그는 전쟁 질문을 하려는 기자들을 향해 손만 흔든 채 답하지 않고 방을 나섰다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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