李대통령 “베트남과 에너지·인프라 전략적 협력 강화”

李대통령 “베트남과 에너지·인프라 전략적 협력 강화”
정상회담 후 공동 언론발표문
또럼 “韓기업 투자 최대한 편의”
양국 원전협력 양해각서도 체결
현대로템 1억달러 도시철도 수주
베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 하고 “에너지·인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했다”고 밝혔다. 현대로템은 1억 달러 이상 규모의 베트남 도시철도 사업을 따내는 성과를 거뒀다.
이 대통령은 22일(현지시간) 하노이에서 럼 서기장과 정상회담 후 가진 공동언론발표에서 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 간 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하고, 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다”고 말했다.
이 대통령은 한국기업의 베트남 도시철도 사업 수주와 베트남 신도시, 신공항 사업 참여 등 구체적 성과를 발표했다. 이 대통령은 “23일 베트남의 호찌민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것”이라며 “이번 계약이 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다. 이번 계약은 현대로템이 수주한 것으로 1억1000만 달러(약 1650억원) 규모다.
이 대통령은 “베트남이 국가 발전 비전의 일환으로 진행하고 있는 신도시, 신공항 사업을 통해서도 양국 인프라 협력의 모범사례를 많이 만들어갈 수 있도록 긴밀히 소통하기로 했다”고 소개했다. 우리 기업이 베트남에서 참여를 추진 중인 동남신도시 1지구 개발사업(7억4000만 달러)과 쟈빈 신공항 건설사업(7000만 달러)이 대상이다.
럼 서기장은 “양측은 새로운 국제정세 속에서 양측 국제 경제에 대한 전략적 비전의 중요성을 재확인했다”면서 “베트남은 인프라 개발과 스마트시티, 반도체, 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 구축, 원자력발전, 스마트 항만 및 차세대 항만 건설 등 우선 분야에 대한 한국기업의 투자 확대를 환영한다”고 밝혔다. 이어 “한국 기업을 포함한 외국인 투자자들이 베트남에서 안정적이고 지속가능하게 투자할 수 있도록 개방하고, 투명한 투자 환경을 조성하고, 최대한 편리한 편의를 제공할 것”이라고 약속했다.
양국은 이날 ‘원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 양해각서(MOU)’를 맺고 신규원전 건설 방안 및 원전 건설 리스크 공동 분석 등에 힘을 모으기로 했다. ‘원전 프로젝트 금융협력 가능성 검토 MOU’를 별도 채택해 정보교환 체계 구축 및 금융지원 타당성 검토에 속도를 내기로 했다.
양국은 열처리가금육 상호 수출을 최초로 합의했으며, 위조상품 차단과 상표권 침해 방지를 위한 협력체계 구축을 위해 ‘지식재산 분야 심화 협력 MOU’도 체결했다. 이번에 체결한 ‘과학기술혁신 협력 마스터플랜’을 바탕으로 반도체와 이차전지, 바이오 분야 등의 공동연구와 연구 인재 양성 지원을 위한 협력도 강화한다.
이 대통령은 이 같은 경제 협력을 통해 양국 교역 규모를 2030년까지 1500억 달러로 확대할 것이라고 강조했다.
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