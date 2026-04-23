홍콩 당국, 반중 언론인 지미 라이 재산 240억 몰수 추진
홍콩 정부가 국가보안법 위반으로 징역 20년을 선고받고 복역 중인 반중 신문 빈과일보 창업자 지미 라이의 약 1억2700만 홍콩달러(약 240억원)어치 재산 몰수에 나섰다.
21일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 법무부는 국가보안법 시행세칙에 따라 라이의 은행 계좌 62개에 분산된 현금 5650만 홍콩달러와 보유 기업 17곳의 지분 전량을 압류해 달라고 법원에 청구했다. 보유 기업 중 코미텍스홀딩스와 코미텍스니터스의 지분 가치만 7140만 홍콩달러에 달하는 것으로 추정된다고 SCMP는 전했다.
홍콩 정부는 지난달 국가안보를 위협하는 범죄로 유죄판결을 받아 징역 10년 이상이 선고된 경우 재산을 몰수할 수 있도록 국가보안법 시행세칙을 개정했다. 이에 따라 라이의 재산을 국고로 귀속할 근거도 마련됐다.
앞서 홍콩 웨스트카오룽 법원은 지난 2월 라이에게 적용된 국가보안법 위반 등 3개 혐의를 모두 유죄로 인정했다. 의류 기업 지오다노 창업자이기도 한 라이는 2019년 홍콩 민주화 시위 당시 빈과일보를 통해 대중을 선동하고 외국 정부에 중국·홍콩 관료를 제재하도록 로비한 혐의 등으로 2020년 12월 구속기소됐다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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