6분만에 완충·1500㎞ 주행… 무섭게 굴기하는 中 배터리

中CATL, 쾌속 충전 배터리 공개

내연기관 주유 시간 맞먹는 수준

발열 최소화 하고 냉각에 신기술

나트륨이온 배터리도 연내 양산

국내 3사보다 많은 R&D가 비결

중국 CATL이 베이징 모터쇼 개막을 앞두고 21일 베이징 국가회의센터에서 개최한 ‘슈퍼 테크놀로지 데이’ 행사에서 관람객들이 3세대 기린 배터리를 살펴보고 있다. 에너지 밀도를 높여 주행거리를 늘린 것이 특징이다. 연합뉴스

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 6분 만에 완전 충전이 가능한 신형 리튬인산철(LFP) 배터리를 전격 공개했다. 내연기관 차량의 주유 시간과 맞먹는 수준의 획기적인 충전 성능을 통해 글로벌 시장에서 주도권 굳히기에 나선 모양새다. 압도적 연구개발(R&D) 자금력을 앞세운 중국 배터리 업계의 공세에 국내 배터리 업계의 ‘초격차’ 전략에도 비상이 걸렸다.



22일 업계에 따르면 CATL은 지난 21일(현지시각) 베이징 국가회의센터에서 ‘슈퍼 테크놀로지 데이’를 열고 제3세대 션싱(神行) 배터리 등 혁신 기술을 발표했다. 제3세대 션싱 배터리는 초고속 충전이 가능한 것이 특징이다. 배터리 잔량 10%에서 98%까지 충전하는 데 걸리는 시간이 6분27초에 불과하다는 게 CATL 설명이다. 구간별로 보면 10%에서 35%까지 1분, 80%까지는 3분44초 만에 충전할 수 있다고 한다.



안전성과 수명도 강화됐다. CATL은 배터리 내부 저항을 억제해 발열을 최소화하고, 기존 배터리 하부만 냉각하는 방식에 더해 냉각 면적을 4배 확대하는 등 기술 적용했다. 이를 통해 충전 속도가 빨라지는 동시에 1000회 이상의 초고속 충전 후에도 성능의 90% 이상을 유지할 수 있게 했다. 여기에 자체 개발한 ‘발열 펄스 기술’을 적용해 영하 30도의 극저온 환경에서도 20%에서 98%까지 9분 만에 충전이 가능한 저온 성능 역시 확보했다.



이번에 CATL이 공개한 기술은 지난달 비야디(BYD)가 공개한 9분 충전 배터리를 앞서는 속도다. BYD의 블레이드 배터리 2.0은 플래시 충전 기술을 통해 10%에서 97%까지 9분 정도가 소요된다. 현재 15~20분 수준인 국내 배터리 업계의 충전 속도를 크게 앞지른다.



CATL은 3세대 ‘기린(麒麟)’ 배터리도 선보였다. 프리미엄 전기차 시장을 겨눈 이 삼원계(NCM) 배터리는 에너지밀도를 높여 긴 주행거리를 자랑한다. 한 번의 충전으로 세단은 1500㎞, 스포츠유틸리티차(SUV)는 1000㎞ 이상 주행이 가능하다. CATL 측은 동일 성능 LFP 배터리 대비 무게도 200㎏ 이상 줄였다고 설명했다.



나트륨이온 배터리 양산 계획도 공식화했다. 리튬 대신 나트륨을 사용하는 나트륨이온 배터리는 원료 가격이 낮고 추운 날씨에도 성능 안정적이라는 장점이 있다. 주로 저가형 전기차와 소형차, 에너지저장장치(ESS) 등에 쓰인다. CATL은 수분 제어·가스 생성 등의 문제를 해결했으며 연내 대규모 생산에 들어갈 예정이라고 전했다.



CATL의 이러한 월등한 기술력의 배경에는 천문학적인 R&D 투자가 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. CATL은 지난 10년간 R&D에만 1000억 위안(약 22조원) 이상을 투입했다. 지난해는 한 해만 221억 위안(약 4조7000억원)을 투자했다. 이는 국내 배터리 3사가 지난해 쓴 R&D 비용 합산액 3조605억원보다 약 1조6000억원 많은 것이다.



쩡위췬 CATL 최고경영자(CEO)는 “산업 혁신은 엄격한 과학적 정신에 기반해야 한다”며 “중국 기술의 글로벌 확산은 속도와 규모뿐 아니라 혁신의 질과 검증 능력, 브랜드 신뢰도에 달려 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 기술 혁신을 통해 배터리 성능과 안전성을 지속적으로 끌어올릴 것”이라고 강조했다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 6분 만에 완전 충전이 가능한 신형 리튬인산철(LFP) 배터리를 전격 공개했다. 내연기관 차량의 주유 시간과 맞먹는 수준의 획기적인 충전 성능을 통해 글로벌 시장에서 주도권 굳히기에 나선 모양새다. 압도적 연구개발(R&D) 자금력을 앞세운 중국 배터리 업계의 공세에 국내 배터리 업계의 ‘초격차’ 전략에도 비상이 걸렸다.22일 업계에 따르면 CATL은 지난 21일(현지시각) 베이징 국가회의센터에서 ‘슈퍼 테크놀로지 데이’를 열고 제3세대 션싱(神行) 배터리 등 혁신 기술을 발표했다. 제3세대 션싱 배터리는 초고속 충전이 가능한 것이 특징이다. 배터리 잔량 10%에서 98%까지 충전하는 데 걸리는 시간이 6분27초에 불과하다는 게 CATL 설명이다. 구간별로 보면 10%에서 35%까지 1분, 80%까지는 3분44초 만에 충전할 수 있다고 한다.안전성과 수명도 강화됐다. CATL은 배터리 내부 저항을 억제해 발열을 최소화하고, 기존 배터리 하부만 냉각하는 방식에 더해 냉각 면적을 4배 확대하는 등 기술 적용했다. 이를 통해 충전 속도가 빨라지는 동시에 1000회 이상의 초고속 충전 후에도 성능의 90% 이상을 유지할 수 있게 했다. 여기에 자체 개발한 ‘발열 펄스 기술’을 적용해 영하 30도의 극저온 환경에서도 20%에서 98%까지 9분 만에 충전이 가능한 저온 성능 역시 확보했다.이번에 CATL이 공개한 기술은 지난달 비야디(BYD)가 공개한 9분 충전 배터리를 앞서는 속도다. BYD의 블레이드 배터리 2.0은 플래시 충전 기술을 통해 10%에서 97%까지 9분 정도가 소요된다. 현재 15~20분 수준인 국내 배터리 업계의 충전 속도를 크게 앞지른다.CATL은 3세대 ‘기린(麒麟)’ 배터리도 선보였다. 프리미엄 전기차 시장을 겨눈 이 삼원계(NCM) 배터리는 에너지밀도를 높여 긴 주행거리를 자랑한다. 한 번의 충전으로 세단은 1500㎞, 스포츠유틸리티차(SUV)는 1000㎞ 이상 주행이 가능하다. CATL 측은 동일 성능 LFP 배터리 대비 무게도 200㎏ 이상 줄였다고 설명했다.나트륨이온 배터리 양산 계획도 공식화했다. 리튬 대신 나트륨을 사용하는 나트륨이온 배터리는 원료 가격이 낮고 추운 날씨에도 성능 안정적이라는 장점이 있다. 주로 저가형 전기차와 소형차, 에너지저장장치(ESS) 등에 쓰인다. CATL은 수분 제어·가스 생성 등의 문제를 해결했으며 연내 대규모 생산에 들어갈 예정이라고 전했다.CATL의 이러한 월등한 기술력의 배경에는 천문학적인 R&D 투자가 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. CATL은 지난 10년간 R&D에만 1000억 위안(약 22조원) 이상을 투입했다. 지난해는 한 해만 221억 위안(약 4조7000억원)을 투자했다. 이는 국내 배터리 3사가 지난해 쓴 R&D 비용 합산액 3조605억원보다 약 1조6000억원 많은 것이다.쩡위췬 CATL 최고경영자(CEO)는 “산업 혁신은 엄격한 과학적 정신에 기반해야 한다”며 “중국 기술의 글로벌 확산은 속도와 규모뿐 아니라 혁신의 질과 검증 능력, 브랜드 신뢰도에 달려 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 기술 혁신을 통해 배터리 성능과 안전성을 지속적으로 끌어올릴 것”이라고 강조했다.허경구 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지